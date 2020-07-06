Україна має можливість збільшити експорт інжинірингових послуг за умови зміни нормативної бази та уваги держави до розвитку цього ринку.

Про це на своїй Facebook-сторінці заявив народний депутат Андрій Ніколаєнко, автор зареєстрованого у ВР законопроекту 3799 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії інжинірингу та інженерної справи.

«Науково-технічний прогрес, розвиток промисловості неможливі без потужної інженерної школи. Щоб її зберегти та розвивати, потрібні стимули, у тому числі - податкові. Їх ми з колегами пропонуємо у щойно зареєстрованому законопроекті 3799. Законопроектом запроваджується до 2025 року суттєве зниження ставок ПДФО та ЄСВ для інженерів, що працюють у інжинірингових компаніях», - заявив Андрій Ніколаєнко.

Депутат зауважив, що практика податкового стимулювання діяльності компаній у сфері виробництва наукомісткої продукції розповсюджена у багатьох країнах.

«Так роблять всі країни, зацікавлені у розвитку інновацій та збільшенні експорту наукомісткої продукції. Українські інженери мають плідно працювати за фахом в Україні, а не шукати кращої долі за кордоном», - наголосив Ніколаєнко.

Він звернув увагу на те, що робота над законопроектом 3799 об’єднала більш ніж 20 депутатів-представників різних фракцій та груп у ВР.

Як відзначається у пояснювальній записці до законопроекту, він спрямований на підвищення рівня конкурентоспроможності та привабливості для іноземних замовників галузі інженерних та інжинірингових послуг України шляхом встановлення особливостей оподаткування доходів працівників інженерних інжинірингових компаній та приведення рівня їх податкового навантаження до рівня країн-лідерів експорту ІТ та інженерних інжинірингових послуг. Проектом Закону передбачається тимчасово, до 1 січня 2025 року, встановити особливий порядок оподаткування за ставкою 9% ПДФО доходів спеціалістам у галузі інженерної та інжинірингової справи, які є найманими працівниками (перебувають у трудових відносинах) з суб’єктами індустрії інжинірингу та інженерної справи відповідно, а також у цей період застосовувати ставку ЄСВ 5% до зарплати таких працівників.