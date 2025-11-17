Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что в Украине такая же коррупция, как в любой стране на переходном периоде, и надо не критиковать, а работать над очищением системы дальше, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, по поводу скандала с коррупцией в украинской энергетике есть разные мнения. Например, рассказывает он, знакомый, который душой за Украину, но не волонтер, считает, что такой скандал негативно повлияет на западную помощь. Но вот один влиятельный активист в Латвии, который делает для Украины много всего, продолжает эксперт, сказал, что в его стране в 2004 году, когда они вступали в ЕС, была такая же коррупция, а по-другому в стране переходного периода и быть не может.

«То есть, заметьте, человек, который теоретически рассуждает о помощи, а сам не помогает, говорит: «Ай-ай-ай, как вы могли». А влиятельный человек, который реально собрал кучу денег, собрал кучу политической поддержки в своей стране по-настоящему, почему-то не укоряет нас в коррупции. Он говорит: «А как еще?». Конечно, бороться с коррупцией надо, вскрывать эти гнойники надо, надо. Так чего ж тут такого удивительного, что все так поражены?», – комментирует Михаил Шейтельман.

Как рассказывает эксперт, в Латвии в начале 2000-ых тоже вскрывались даже похожие коррупционные схемы в разных государственных предприятиях. И это всегда, подчеркивает он, связано с госпредприятиями, пока их не приватизировать, всегда есть коррупция, она неизбежна, потому что за счет госпредприятий живет некий политический истеблишмент, всем надо платить, но не из своего же кармана. Поэтому, констатирует эксперт, сегодняшний скандал в энергетике – это вскрытие коррупции, это то, что и должно происходить, но оно никак не должно влиять на отношение партнеров к Украине.

«Кстати европейские чиновники, бюрократы это понимают. Это они настаивали на том, чтобы мы боролись с коррупцией, и мы этим занимаемся сами. Вот чувствуете, да? Не нас поймали за руку, а мы сами занимаемся самоочищением», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал о реальных продвижениях россиян на фронте – 40 км за 4 года.

Также Politeka писала о том, что Стариков оценил ситуацию в точках напряжения: Купянск, Покровск, Мирноград, Гуляйполе.



