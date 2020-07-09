Президент Владимир Зеленский поделился своими переживаниями по поводу дыры в бюджете

Об этом он сказал на встрече с бизнесом Черновицкой области в среду, 8 июля.

Зеленский считает, что из-за курса гривны, которые сохранялся в стране последнее время, украинские предприятия "недополучили миллионы и закрылись".

"Я с вами согласен полностью. То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета (2019 года – Ред.). Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк (НБУ – Ред.). Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете", – заявил Зеленский.

Отметим, за полгода дефицит общего фонда государственного бюджета Украины составил почти 28 миллиардов гривен.

В первом полугодии текущего года госбюджет сведен с дефицитом в 16,7 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда - 27,9 млрд грн.

Отмечается, что социальные расходы, расходы на оборону, обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений. Так, расходы по общему фонду госбюджета за этот период составили 479,6 млрд грн, или 90,4% от росписи отчетного периода.

Напомним, 3 июля Верховная Рада отправила Якова Смолия в отставку с должности главы НБУ.

Яков Смолий занял должность главы НБУ в 2017 году. До этого он был заместителем скандальной руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. 1 июля 2020 года он подал заявление об увольнении. В СМИ писали, что причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Позже сам Смолий рассказал следующее: "С Зеленским в последние недели мы встречались несколько раз, на последней встрече 30 июня я из контекста беседы понял, что нужно прямо его спросить, должен ли я уйти. Он сказал, что должен".



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