Графіки відключення світла у Кіровоградській області 27 та 28 вересня зачеплять десятки вулиць і провулків Кропивницького — енергетики проводять планові роботи на електрообладнанні.

Графіки відключення світла у Кропивницькому на 26 та 27 вересня змінюються — вже завтра частина міста знову лишиться без електроенергії, а цього разу знеструмлення зачеплять одразу кілька великих районів.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області 27 та 28 вересня опубліковано через планові ремонти, а не аварії. Йдеться про технічне обслуговування та поточний ремонт трансформаторних підстанцій і ліній електропередач.

Як повідомляє Кіровоградобленерго, у суботу 27 вересня з 08:00 до 17:00 проведуть технічне обслуговування. Без світла в ці години залишаться провулки Санаторний 1-й, 2-й та 3-й, Луньовський і Профілакторний, а також низка вулиць — зокрема Садова, Варшавська, Севастопольська, Бобринецький шлях, Новослобідська, Героїв-земляків і Кароля Шимановського.

28 вересня робіт буде значно більше. Із 08:00 до 17:00 триватиме технічне обслуговування та поточний ремонт на вулицях Наталії Ужвій, Київській, Молодіжній, Великій Перспективній, Театральній, Гоголя, а також на проспектах Університетському, Перемоги та Винниченка. До переліку потрапили й десятки провулків: Аджамський, Тракторний, Товарний, Тепличний, Ковалівський, Театральний та інші.

Окремим блоком 28 вересня з 09:00 до 16:00 пройде поточний ремонт. Тут знеструмлять вулиці Князів Острозьких, Ірпінську, Кишинівську, Бучанську, Вишгородську, Сумську, Катерини Білокур, Любомира Гузара, Полтавську, Львівську, Житомирську, Херсонську та Холодноярську, а також десятки провулків і тупиків цих мікрорайонів.

Ще один проміжок — 28 вересня з 12:00 до 17:00 — відведено під технічне обслуговування на вулицях Ялтинській, Адама Міцкевича та Сергія Котового.

Що робити, якщо зникло світло поза графіком

Якщо електроенергії немає за межами вказаних годин або на не вказаній у переліку вулиці, енергетики радять повідомляти про це на гарячу лінію обленерго. На час планових відключень також варто заздалегідь зарядити телефони, павербанки та подбати про запас води.

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