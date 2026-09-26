Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 27 вересня по 3 жовтня показує поступове зниження температури: якщо на початку тижня повітря прогріється до +20°, то до кінця тижня максимум опуститься до +14°, а вночі в суботу термометри покажуть лише +8°.

Попередній прогноз погоди для Дніпропетровщини попереджав про затяжні дощі, а новий тиждень з 27 вересня по 3 жовтня принесе регіону вже інше явище — синоптики фіксують різке похолодання: максимальна денна температура впродовж тижня опуститься з +20° до +14°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +14° до +20°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +8°...+14°.

Неділя, 27 вересня, зустріне дніпропетровців хмарною з проясненнями погодою: вдень повітря прогріється до +18°, вночі термометри покажуть +13°, синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 28 вересня, хмарність стане мінливою, а стовпчики термометрів вдень підіймуться до +20° — це буде найтепліший день тижня, вночі очікується +14°, без опадів.

Вівторок, 29 вересня, принесе мінливу хмарність і температуру вдень +18°, вночі повітря охолодиться до +12°, опадів не прогнозують.

У середу, 30 вересня, збережеться хмарна з проясненнями погода: вдень +18°, вночі +12°, без опадів.

Четвер, 1 жовтня, стане малохмарним днем: вдень повітря прогріється до +20°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +11°, опадів не очікується.

У п’ятницю, 2 жовтня, збережеться малохмарна погода, вдень +18°, вночі +11°, без опадів.

Субота, 3 жовтня, завершить тиждень найпрохолоднішим днем: малохмарно, вдень лише +14°, вночі +8°, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 28 вересня, з денною температурою +20°, а найпрохолоднішим — субота, 3 жовтня, коли вдень буде лише +14°, а вночі +8°. Перепад температур за тиждень становить 6°. Опади синоптики прогнозують лише в неділю, 27 вересня, решту тижня без опадів.

Через відчутне похолодання, особливо у другій половині тижня, синоптики радять дніпропетровцям вдягатися тепліше, не забувати про верхній одяг увечері та вранці — це особливо стосується людей похилого віку. А в неділю, коли можливі опади, варто взяти з собою парасолю та бути обережними за кермом.

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