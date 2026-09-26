Доплати для пенсіонерів у Львівській області можуть оформити непрацюючі військові пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім'ї. У Пенсійному фонді пояснили, кому призначається надбавка та які документи для цього потрібні.

Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області — один із видів підтримки, про які Politeka вже розповідала. Однак доплати для пенсіонерів у Львівській області стосуються іншої категорії: непрацюючих військових пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів сім'ї.

Кому нараховують надбавку

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, доплату призначають непрацюючим пенсіонерам-військовослужбовцям, які одержують пенсію за вислугу років, а також непрацюючим особам з інвалідністю із пенсією по інвалідності. Головна умова — на утриманні в них перебувають непрацездатні члени сім'ї.

Розмір надбавки — 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожного такого утриманця. Тобто що більше непрацездатних родичів на утриманні, то більша загальна сума доплати.

Кого вважають непрацездатним членом сім'ї

Перелік таких осіб визначено у статті 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262-XII. До них належать, зокрема, неповнолітні діти, діти, які продовжують навчання, батьки або чоловік/дружина, що досягли пенсійного віку чи мають інвалідність.

Водночас надбавку не дають на тих членів сім'ї, які самі отримують пенсію із солідарної системи, державну соціальну допомогу як особи без права на пенсію, допомогу особам з інвалідністю з дитинства чи на дітей одиноким матерям.

Які документи потрібні для доплати

Для оформлення надбавки військовий пенсіонер подає заяву до сервісного центру Пенсійного фонду. Знадобляться:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про родинні зв'язки з утриманцем — свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб або відповідне рішення суду;

документи, що підтверджують перебування члена сім'ї на утриманні.

Якщо в родині двоє чи більше пенсіонерів спільно утримують одного непрацездатного родича, надбавку призначають лише одному з них — за їхнім вибором. Пенсіонер може обрати, що вигідніше: оформити надбавку на утриманця або залишити за членом сім'ї власну пенсію чи соціальну допомогу.

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