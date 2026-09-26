Грошова допомога в Львівській області доступна для постраждалих від війни родин: Карітас-Спес Львівської Архідієцезії оголосив набір учасників у проєкт «Родина родині: Індивідуальна підтримка». Одне домогосподарство може отримати 43 200 гривень.

Окрім програм безкоштовного житла для ВПО у Львівській області, у регіоні стартувала й нова грошова програма. Як повідомляє портал «де Допомога», Карітас-Спес Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви відкрив реєстрацію учасників у проєкт «Родина родині: Індивідуальна підтримка».

Проєкт діє одразу в чотирьох областях — Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій. Мета — підтримати сім'ї та осіб, які постраждали від наслідків війни, і допомогти відновити фінансовий стан та джерела доходу. Грошова допомога в Львівській області становить 43 200 гривень на одне домогосподарство.

Хто може подати заявку

Претендувати на гроші можуть багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, а також домогосподарства, у складі яких є особи з інвалідністю. Важлива умова: заявник не повинен був раніше отримувати грошову допомогу в межах інших проєктів «Карітас-Спес Україна» або від інших благодійних організацій в Україні.

На що можна витратити кошти

Отриману суму дозволено спрямувати на професійне навчання чи перекваліфікацію, закупівлю сільськогосподарських матеріалів та обладнання — насіння, обладнання, тварин, а також на започаткування або розвиток власної справи.

Як подати заявку

Для участі потрібно завантажити грантову заявку, заповнити її та через форму попередньої реєстрації прикріпити готовий документ. Для заповнення форми знадобиться увійти у Google-акаунт. До розгляду приймають лише повністю заповнені заявки без пропущених розділів.

Термін реалізації — з вересня по грудень 2026 року, а останній день реєстрації — 27 листопада 2026 року. Кількість місць і грантів обмежена, тож форму можуть закрити автоматично після набору потрібної кількості заявок. Консультацію надають за телефоном +380 97 464 92 36 (вівторок і четвер з 11:00 до 15:00) або на пошту caritas.spes.granty@gmail.com.

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