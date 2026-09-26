Початок опалювального сезону 2026 в Одесі наближається — фахівці КП «Теплопостачання міста Одеси» вийшли на фінішну пряму, а загальний рівень готовності міської системи теплопостачання вже перевищив 80%.

Початок опалювального сезону 2026 в Одесі наближається — як повідомили у КП «Теплопостачання міста Одеси», загальний рівень готовності загальноміської системи теплопостачання вже перевищив 80%.

Активну підготовку комунальники розпочали одразу після завершення попереднього опалювального сезону. За цей час вони провели обстеження та дефектацію теплових камер, магістральних мереж і поверхонь нагріву котлів, а також виконали більшість етапів обов'язкових гідравлічних випробувань для виявлення й ліквідації пошкоджень.

«Один із найважливіших етапів підготовки — гідравлічні випробування. Саме вони дозволяють побачити реальний стан мереж», — розповів головний інженер КП «Теплопостачання міста Одеси» Анатолій Пустовіт.

Ще на початку липня готовність опалювального господарства міста оцінювали лише у 44%. Тоді комунальники міняли одну з головних тепломагістралей діаметром 700 міліметрів, яка забезпечує теплом понад 570 об'єктів, серед них понад 60 закладів освіти та охорони здоров'я. За два з половиною місяці показник готовності зріс майже вдвічі.

Наразі тривають роботи із заміни зношених ділянок магістральних тепломереж та запірної арматури. Окрім того, на підприємстві модернізували обладнання — встановили сучасні енергоефективні насоси й оновили поверхні нагріву котлів.

За результатами останнього засідання штабу надано доручення посилити підготовку систем центрального опалення будинків ОСББ, ЖБК та відомчого житлового фонду. Окрему увагу приділено належній підготовці закладів охорони здоров'я та освіти.

Що робити мешканцям перед стартом опалення

Комунальники закликають одеситів перевірити готовність внутрішньобудинкових систем опалення — радіатори, стояки та запірну арматуру у квартирах. Для цього слід звернутися до свого ОСББ, ЖБК або керуючої компанії, які відповідають за підготовку житлового будинку до прийому теплоносія.

Роботи з підготовки до опалювального сезону традиційно триватимуть до пізньої осені: фахівці завершують останні етапи випробувань і усувають виявлені недоліки безпосередньо перед стартом опалення.

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