Грошова допомога в Черкаській області стане доступна родинам першокласників: державна програма «Пакунок школяра» виплачує одноразово 5000 гривень, а подати заяву можна до 1 листопада 2026 року.

Грошова допомога в Черкаській області для родин школярів цього року поповнилася програмою «Пакунок школяра». За нею держава одноразово виплачує 5000 гривень на кожну дитину, яку зарахували до першого класу.

Право на гроші має один із батьків або інший законний представник дитини. Головна умова — у новому навчальному році дитину зарахували до першого класу закладу освіти, який забезпечує здобуття початкової освіти. Допомогу призначають на кожного учня окремо й лише один раз.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, подати заяву можна двома способами — онлайн через застосунок «Дія» або особисто в сервісному центрі ПФУ. Дедлайн подання — 1 листопада 2026 року.

Як оформити виплату

Через «Дію» заява подається за кілька кліків без паперових довідок. Для цього потрібна підтверджена картка платника податків і реквізити рахунку. У сервісному центрі ПФУ знадобляться паспорт, свідоцтво про народження дитини та реквізити банківського рахунку, на який надійдуть гроші.

Кошти надходять лише у безготівковій формі. Витратити їх можна виключно на шкільне приладдя: канцелярські товари, книжки, дитячий одяг і взуття. Перелік торгових категорій затверджений додатком до Порядку №1751, тож обміняти допомогу на готівку або витратити на інші покупки не вийде.

Програма діє по всій Україні, тож грошова допомога в Черкаській області також доступна. Батькам першокласників варто подати документи заздалегідь, щоб не пропустити листопадовий дедлайн і вчасно отримати 5000 гривень на підготовку дитини до школи.

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