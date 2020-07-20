Возвращение к практике ценообразования на украинский уголь по принципу импортного паритета (Роттердам+) будет способствовать преодолению кризиса и стабилизации ситуации на рынке электроэнергии.

Об этом заявила депутат, член фракции большинства «Слуга Народа», Людмила Буймистер на свои странице в социальной сети Facebook.

«Импортный паритет де-факто уже вернулся. И вернулся победоносно: «Центрэнерго» получит угля по цене, которая ниже регуляторной, к тому же производство тока из угля более выгодно, чем из газа, а 6,5 тысяч шахтеров «Добропольеуголь» выходят из многомесячного простоя, будут иметь работу и полноценную зарплату. Имеем ситуацию «win-win», когда все в выигрыше», — отметила народный депутат.

Она подчеркнула, ради стабилизации энергоотрасли необходимо возобновить использование формулы импортного паритета на нормативном уровне. На данный момент депутат разрабатывает соответствующие изменения в законодательство.

«в Ближайшее время планирую обобщить свои предложения, обсудить их с коллегами и вынести их в следующую сессию Совета. Надеюсь на поддержку коллег, потому что в новый отопительный сезон войти с прогнозируемым ценообразованием и с выведенной из кризиса енергогалуззю. А после отапливаемого сезона мы не должны иметь убытки по всем предприятиям и десяти миллиардные долги, которые мы получили после этого», — добавила депутат Буймистер.

Напомним, формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания «Центрэнерго» заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле «Роттердам +»

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаль утвердил в меморандуме с МВФ (подписан президентом. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения — т.зв. «Амстердам +». Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.