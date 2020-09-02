До этого политик была подключена к ИВЛ

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отозвалась впервые за две недели, как у нее выявили китайский вирус

По словам нардепа, кризис миновал, но это еще не конец. Соответствующий пост Тимошенко сделала у себя на странице в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - говорится в сообщении.