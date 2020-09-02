Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отозвалась впервые за две недели, как у нее выявили китайский вирус

По словам нардепа, кризис миновал, но это еще не конец. Соответствующий пост Тимошенко сделала у себя на странице в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - говорится в сообщении.

Напомним, о заболевании Тимошенко стало известно 23 августа. Позднее ее пресс-секретарь Марина Сорока раскрыла детали: "Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!"
 
Юлия Тимошенко
 
Спустя два дня, 25 августа, появилась информация о резком ухудшении состоянию Тимошенко. В СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщали, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние в целом было стабильно тяжелое и температура не опускалась ниже 39 градусов.

Кроме Тимошенко вирус также выявили у ее дочери Евгении и зятя Артура Чечеткина, которые переносят болезнь в легкой форме.

Популярные статьи сейчас

Похудевшая Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри: "Первоклассная девушка"

Новые доплаты к пенсиям, в Раде сообщили, кого готовятся радовать: "Мы ожидаем 15 сентября..."

Блистательная Ани Лорак на свадьбе в Нью-Йорке светилась от счастья: "Время начинать все сначала..."

Потапу нашли замену Наде Дорофеевой после распада "Время и стекло": "Обалдеть! Реально похожа"
Показать еще

Напомним, что Тимошенко подкосил китайский вирус: что известно на данный момент

Как сообщала Politeka, китайский вирус у Тимошенко подтвердился, стало известно о ее состоянии: "К сожалению..."