Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отозвалась впервые за две недели, как у нее выявили китайский вирус
По словам нардепа, кризис миновал, но это еще не конец. Соответствующий пост Тимошенко сделала у себя на странице в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.
"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - говорится в сообщении.
Кроме Тимошенко вирус также выявили у ее дочери Евгении и зятя Артура Чечеткина, которые переносят болезнь в легкой форме.
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