27 декабря 2019 года Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований» относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований.

Соответственно, 5 февраля 2020 года Указом Президента №41/2020 утверждена новая структура Государственного бюро расследований, пишет официальный сайт ГБР.

Внесенные изменения позволили ГБР утвердить новое штатное расписание, в соответствии с которым в центральном аппарате ГБР образованы новые структурные подразделения, в том числе Главное оперативное управление, Главное следственное управление и Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

«С начала года мы строим сильный, независимый и эффективный правоохранительный орган. Мы организовали деятельность подразделений, наладили взаимодействие с правоохранительными органами и формируем новую организационную структуру. Мы имеем сильный спецназ, принципиальных следователей и опытных оперативников», - отметил Александр Соколов.

Благодаря изменениям в закон о ГБР, инициированным Президентом и поддержанным Верховной Радой, существенно повысилась общая эффективность осуществления досудебных расследований.

Так, за 8 месяцев ГБР начато досудебное расследование в более чем 12 893 производствах, сообщено о подозрении 1 653 лицам, составлены обвинительные акты в 2 342 производствах и в 800 делам в законную силу вступили обвинительные приговоры. За первые 8 месяцев 2020 года было установлено убытков на более 228 млн грн и возмещено более 10 млн грн.

"Миссия Государственного бюро расследований-установление справедливости в обществе, ведь закон – один для всех", - резюмировал и. о. Директора ГБР.