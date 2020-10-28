Как на это отреагируют в Украине?

В Беларуси начались массовые акции протеста, многие страны поддержали протестующих, что не понравилось власти Беларуси

В частности, Беларусь не хочет допускать на свою территорию граждан Украины, Литвы и Польши.

Об этом заявил посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим в эфире "Громадського радіо".

Это делается, поскольку режим Лукашенко до сих пор считает нашу страну угрозой для себя, считает дипломат.

"Пограничники уже действуют и принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины", – сказал он.

По его словам, это не имеет под собой оснований, но "кому надо, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих".

Также ранее сообщалось, что после массовых фальсификаций на выборах президента Беларуси по всей стране начались протесты и забастовки, которые продолжаются до сих пор.

Кроме того, 25 октября вышел срок ультиматума белорусской оппозиции, в котором Александра Лукашенко призывали сложить полномочия. В итоге с 26 октября в Беларуси объявили народную забастовку. В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что против действующей власти Беларуси ведется уже не информационная, а террористическая война.

Напомним, Светлана Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, в Беларуси начался черный день для Лукашенко, объявлена народная забастовка.

Также Politeka писала, что Светлана Тихановская огорошила высказыванием относительно Украины.