Необходимо продлить действие пошлины на экспорт лома, чтобы металлурги имели сырье, а Украина экспортировала готовую продукцию. Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко.



По его словам, в случае отмены пошлины на экспорт металлолома, его будут выкупать зарубежные компании, а отечественная металлургия столкнется с дефицитом сырья.



«Это скажется на конечной стоимости украинской продукции, что, как результат, приведет к ухудшению конкурентоспособности, падению валютной выручки. Поэтому однозначно нужно продлевать (действие пошлины – ред.) и поддерживать таким образом. Фактически металлолом – это сырье», - рассказал Николаенко.



Он также подчеркнул: для государства приоритетом является экспорт готовой продукции, а не сырья, его должны перерабатывать отечественные металлургические предприятия.



«Вот у нас выбор такой. Либо нам экспортировать сырье, либо конечную продукцию. Поэтому, чтобы не экспортировать сырье, нужно, чтобы здесь его переделали. У нас есть, кому этим заниматься», - считает Николаенко.



Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что сохранение пошлины на экспорт металлолома является стратегической задачей государства, и Верховная Рада должна как можно быстрее принять соответствующий закон.



В свою очередь президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, поэтому ее действие необходимо продлить.



Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке» (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.