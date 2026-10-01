Грошова допомога в Одеській області до 237 тисяч гривень: благодійна організація «Карітас України» оголосила третій етап грантової підтримки для місцевого бізнесу. Кошти можна спрямувати на придбання нового обладнання та модернізацію виробництва.

Грошова допомога в Одеській області для підприємців тепер доступна і через новий грантовий конкурс: благодійна організація «Карітас України» оголосила третє коло підтримки бізнесу в межах проєкту Remarket. Участь можуть узяти чинні мікро-, малі та середні підприємства регіону, повідомляє Caritas Ukraine.

Максимальний розмір мікрогранту становить 237 тисяч гривень (до оподаткування). Кошти дозволено спрямувати на придбання нового виробничого обладнання, модернізацію наявного та інші витрати, передбачені умовами програми. Наголошують: грант не призначений для покриття щоденних операційних витрат підприємства.

До участі запрошують бізнеси, які працюють у сферах бджільництва, швейного виробництва, пекарства або суміжних напрямах. Обов'язкова умова — понад шість місяців роботи в одній із п'яти областей: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській або Хмельницькій. Також підприємство має мати клієнтів, фіксувати продажі та чіткий план розвитку.

Цього разу від учасників вимагають не просто перелічити необхідні матеріальні цінності, а детально обґрунтувати доцільність інвестицій: пояснити проблему чи можливість на поточному етапі, заплановані зміни та очікуваний результат — збільшення виробництва або продажів, зростання продуктивності, вихід на нові ринки чи створення робочих місць.

Окремо під час відбору увагу приділятимуть підприємствам, які розширюють комерційні зв'язки, а також бізнесам, якими володіють чи управляють жінки, молодь, люди старшого віку, ветерани, люди з інвалідністю та представники етнічних меншин.

Як подати заявку на грант

Реєстраційні анкети для кожної області розміщені в документі «Запрошення до подання заявок», а пояснення — у документі «Поширені запитання щодо мікрогрантової підтримки». Дедлайн подачі заявок — до неділі, 11 жовтня включно. Відбір кандидатів конкурентний: подання заявки не гарантує отримання коштів.

Програма грошової допомоги в Одеській області реалізується в межах проєкту Remarket — трирічної ініціативи з підтримки сталого розвитку бізнесу та економічного відновлення України. Його виконує «Карітас України» у партнерстві з Caritas Schweiz, Caritas-Spes Ukraine та SPARK, фінансування забезпечують Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC), If! Foundation, а також Caritas Österreich, Cordaid та Trocaire.

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