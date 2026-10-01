Грошова допомога в Черкаській області доступна родинам, чиї діти цьогоріч уперше пішли до школи: за державною програмою «Пакунок школяра» на кожного першокласника виплачують одноразово 5000 гривень.

У 2026–2027 навчальному році родини першокласників можуть отримати від держави одноразово 5000 гривень. Грошова допомога в Черкаській області надається в межах державної програми «Пакунок школяра», про що повідомили в Пенсійному фонді України.

Право на виплату має один із батьків або інший законний представник дитини, яка в новому навчальному році зарахована до першого класу закладу освіти, що забезпечує здобуття початкової або базової середньої освіти. Гроші призначають на кожного такого учня, і оформити допомогу можна лише один раз на одну дитину — повторно для того самого першокласника виплату не надають.

Важлива умова: допомогу не отримають учні першого класу, які виїхали на постійне місце проживання за кордон або перебувають на тимчасово окупованих територіях, для яких не визначена дата завершення окупації. Ідеться про перелік територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані Російською Федерацією, затверджений Мінреінтеграції.

Як оформити допомогу

Подати заявку можна двома способами: онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України. Зробити це потрібно до 1 листопада 2026 року — саме такий крайній термін встановлено для оформлення виплати.

На що можна витратити кошти

Виплата надається виключно в безготівковій формі та лише на придбання необхідних першокласнику речей: шкільного приладдя (канцелярських товарів), книг, дитячого одягу та взуття. Розрахуватися цими коштами можна в українських юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року №1751.

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