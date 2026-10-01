Початок опалювального сезону 2026 у Вінницькій області залежатиме від погоди — за нормативами тепло почнуть вмикати, коли середньодобова температура тримається на рівні +8 °C або нижче три доби поспіль. Комунальні підприємства Вінниці вже на 100% готові до подачі тепла.

Грошова допомога у Вінницькій області та підготовка до зими ідуть паралельно. Початок опалювального сезону 2026 у Вінницькій області не має єдиної календарної дати: рішення ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування, орієнтуючись на реальну температуру повітря.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалення мають увімкнути не пізніше, ніж після трьох діб, коли середня добова температура сягає +8 °C або нижче. Ту саму межу використовують і навесні: якщо температура три доби поспіль перевищує +8 °C, опалювальний період завершують.

У Вінниці питання зимівлі обговорили на засіданні штабу стійкості. Окрім нового опалювального сезону, йшлося про доступність укриттів, роботу транспорту та готовність аварійних служб. Міський голова Сергій Моргунов визнав, що зима може бути набагато складнішою за попередню, зокрема через логістичні виклики із закупівлею технічної солі для посипання доріг.

Профільні підприємства міста, за даними мерії, готові до старту сезону на 100%. Генеральний директор «Вінницяміськтеплоенерго» Максим Білик наголосив: теплопостачальники роблять ставку на технології, які диверсифікують теплопостачання громади, щоб «попри потенційні ризики всі споживачі були з теплом».

Підготовка триває по всій області. Фахівці інспектують котельні громад, і значна частина з них уже забезпечена альтернативними джерелами енергії. Перевірено також спецтехніку для прибирання вулиць і готовність забезпечувати вінничан газом, водою та теплом.

Коли чекати тепла у квартирах

Якщо на початку осені кілька днів буде холодно, а потім знову потеплішає, тепло одразу не вмикатимуть. Комунальники поетапно перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, садочки й лікарні. Мешканцям радять свідомо витрачати енергоресурси та стежити за оновленнями щодо роботи пунктів незламності й укриттів.

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