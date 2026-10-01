Подорожчання продуктів у Кіровоградській області триває — за місяць гречка здорожчала з 74,63 до 80,95 гривні за кілограм. Як змінилися ціни на рис та що показують полиці супермаркетів, читайте далі.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області набирає обертів: станом на кінець вересня гречка в супермаркетах у середньому коштує вже 80,95 гривні за кілограм, тоді як ще в серпні цей показник становив 74,63 гривні.

Такі дані наводить фінансовий портал Мінфін, який щодня відстежує ціни на базові продукти по всій Україні. Зростання торкнулося насамперед круп, які лишаються основою раціону багатьох родин.

Скільки тепер коштує гречка

Розкид цін на гречку в різних мережах суттєвий. Найдешевше кілограм крупи продають у Metro, Auchan та Novus — по 74,90–74,99 гривні. Водночас у Megamarket ціна сягає 99 гривень за кілограм, що й тягне середній показник угору.

Порівняно із серпнем, коли середньомісячна ціна гречки трималася на рівні 74,63 гривні, за місяць продукт подорожчав майже на 6,3 гривні на кілограмі.

Рис: що сталося з цінами

Рис дорожчає нерівномірно залежно від сорту. Довгий рис у середньому коштує 67,66 гривні за кілограм — у Metro його продають по 54,50, у Megamarket по 68,50, а в Novus ціна сягає 79,99 гривні. Пропарений довгий рис у середньому оцінюють у 61,37, круглий — у 55,77 гривні.

Для порівняння: у серпні довгий рис коштував у середньому 59,74, пропарений — 53,13, круглий — 54,71 гривні. Тобто за місяць довгий рис додав у ціні близько 8 гривень на кілограмі.

Чому дорожчають крупи

Зростання цін на гречку та рис пов'язане із загальною інфляцією, вартістю логістики та сезонними коливаннями на ринку зернових. У регіонах, зокрема й у Кіровоградській області, роздрібні ціни орієнтуються на загальноукраїнську динаміку, яку фіксує Мінфін.

Експерти радять стежити за акційними пропозиціями — різниця між найдешевшою і найдорожчою гречкою в мережах сягає понад 24 гривні на кілограмі, тож вигідна покупка може суттєво заощадити бюджет родини.

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