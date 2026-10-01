Доплати для пенсіонерів в Полтавській області, які виробили понаднормовий страховий стаж, нараховують за простою формулою: кожен повний рік «зайвого» стажу додає 1 % до пенсії, але не більше 1 % від прожиткового мінімуму.

Грошова допомога в Полтавській області для пенсіонерів має різні форми. Одна з них — доплата за понаднормовий страховий стаж, яку нараховують тим, хто пропрацював більше, ніж передбачає закон. Як пояснили в Пенсійному фонді України, розмір такої надбавки напряму залежить від кількості «зайвих» років.

Понаднормовим вважають стаж, який перевищує встановлену норму. Для чоловіків і жінок вона різна і залежить ще й від того, коли призначили пенсію. Якщо виплату оформили до жовтня 2011 року, то «зайвим» вважається стаж понад 25 років у чоловіків і понад 20 років у жінок. Для пенсій, призначених після цієї дати, поріг вищий: 35 років для чоловіків і 30 — для жінок.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області, які мають понаднормовий стаж, рахують за єдиним принципом: за кожен повний рік страхового стажу понад норму до пенсії додають 1 % від її обчисленого розміру. Тобто що більше років людина пропрацювала після досягнення норми, то більшою буде надбавка.

Водночас закон встановлює стелю. Доплата не може перевищувати 1 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей мінімум становив 2361 гривню, тож 1 % дорівнював 23,61 гривні за кожен рік понаднормового стажу. Для прикладу: за 10 «зайвих» років пенсіонер отримував додатково 236,1 гривні на місяць.

Окремо у фонді нагадали про мінімальний страховий стаж, який дає право вийти на пенсію за віком. З 1 січня 2025 року у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, у 63 — не менш як 22 роки, а у 65 — принаймні 15 років. Тим, хто продовжує працювати на пенсії, перерахунок за понаднормовий стаж роблять після звільнення, з огляду на актуальні дані про їхній стаж.

Як оформити доплату за понаднормовий стаж

Працюючим пенсіонерам звертатись окремо не потрібно: перерахунок виконує Пенсійний фонд після того, як людина звільнилась. Якщо ж пенсію ще не призначали, заяву можна подати до будь-якого сервісного центру ПФУ, зокрема в Полтавській області, або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. Із собою потрібні паспорт, ідентифікаційний код і трудова книжка чи дані про страховий стаж. Консультацію можна отримати за номером контакт-центру ПФУ 0 800 503 753.

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