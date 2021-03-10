Национальная экономическая стратегия-2030 содержит осторожный прогноз по росту ВВП страны более чем в два раза. В то же время реализация большинства инициатив документа может привести к более активному экономическому росту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

“Надо на уровне имплементации воплотить все хорошие стратегические идеи. Экономическое моделирование, которое мы сделали в ЦЕВ (Центре экономического восстановления, - ред.), показывает, что ПнВК, амнистия капитала, запуск фондового рынка, диджиталізація и другие инициативы, отраженные в Стратегии, дадут существенно больший эффект, чем заложен сейчас в показатели роста экономики”, — подчеркнул Андрей Длигач.

Подобным мнением поделился также директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап, который отметил, что в случае реализации большинства инициатив Национальной экономической стратегии-2030 реальный ВВП Украины может вырасти более, чем в три раза.

В свою очередь, вице-президент УСПП, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар подчеркнул , что стратегии, подобные утвержденной правительством Национальной экономической стратегии до 2030 года, стали залогом экономических прорывов в мире.

Согласно постановлением Правительства, все акты Кабинета Министров, планы деятельности министерств и других центральных органов исполнительной власти должны быть приведены в соответствие с Национальной экономической стратегии-2030. На мнение известного экономиста, координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетьмана, необходимо как можно быстрее утвердить планы реализации стратегии с четкими сроками выполнения и ответственными. Среди важных задач НЕС-2030 эксперт называет уменьшение доли государственных банков в активах банковской системы до 25%, создание независимого Бюро экономической безопасности, введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль и другие.

В свою очередь, представители Украинского совета бизнеса сообщили , что финальный документ Национальной экономической стратегии содержит “цели, принципы и главные задачи, которые являются жизненно важными для привлечения инвестиций, упрощения условий ведения бизнеса и устойчивого экономического развития Украины”. А в Украинской Бизнес Ассоциации - Бізнес100 подчеркнули , что Национальная экономическая стратегия является долгожданным документом и впереди - много работы по ее имплементации.