Кабинет министров Украины накапливает долги перед инвесторами в возобновляемую энергетику страны и через это государство стало токсичным для инвесторов, и через это они не имеют никакой мотивации сотрудничать с властью.

Об этом в Facebook написала народный депутат фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер.

«Сегодня 1 апреля, но я знаю, кому точно не до шуток. Сейчас я о международных и внутренних инвесторах в возобновляемую энергетику.Уже более полугода премьер-министр Денис Шмыгаль, судя по заявлениям, якобы много делает для выхода сектора из долгового кризиса. Но, если посмотреть на реальное положение вещей, этого чрезвычайно мало", - заявила Буймистер.

По ее информации, за прошлый год Кабмин недоплатил международным и национальным инвесторам 22,4 миллиарда гривен за произведенную в стране зеленую энергию.

"График выплат критически нарушен, потому что правительство не смогло осуществить оплаты уже в две контрольные даты. Это 31 декабря 2020 года и 31 марта 2021 года. По состоянию на сейчас должно было быть уплачено 12,3 миллиардов гривен, но перечислено значительно меньше – 3,1», - пояснила она.

Нардеп добавила, что глава правительства лично поставил подпись под меморандумом в июне 2020 года. И лично взял ответственность за выполнение графика выплат долгов.

«Когда наши иностранные партнеры, видят, что никто со стороны власти не желает выполнять обязательства - это делает Украину токсичной на международной арене», - сказала Буймистер.

Как сообщалось, по результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.

Напомним, Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Иностранные инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.