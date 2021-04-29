Гитлер начал бы войну безотносительно заключения Московского Пакта августа 1939 года. Так в своем блоге «Исторические хроники» заявил политолог Руслан Бизяев и рассказав о начале Второй мировой войны, а также о том, почему концепцией Гитлера стал именно блицкриг.

«31 марта 1939 года Британия в одностороннем порядке дала Польше гарантии, о которых она не просила. Реакция Гитлера не заставила себя долго ждать. Война. 1939 - Польша. 1940 - Франция и Британия. 1941-1942 - захват и контроль наиболее значимых колоний побежденных, среди которых особое место занимали колонии, богатые ресурсами. С 1943 года - США. Концепция войны-блицкриг. Именно потому, что нефти и нефтепродуктов пока не хватало», - рассказал политолог.

Но, по словам Бизяева, немцы серьёзно работали над этим вопросом. Уже с 1939 года начинается производство синтетического топлива, которое к 1943 году покрывало до 50% потребностей Вермахта. Он отметил, что узнал эти данные из монографии американских историков.

«На момент утверждения концепции войны Гитлер просто игнорировал существование СССР как геополитического субъекта. Ни воевать, ни торговать он с ним просто не собирался, рассчитывая исключительно на себя и местами Японию и Италию. Те ещё надо сказать союзнички. Первой в апреле 1941 Гитлера кинула Япония. Такое "развитие сюжета" надо сказать, совсем не пугало ни Британию, ни Францию, а судьбой каких-то там «польш» они вообще не заморачивались. Польша должна была сыграть всего лишь роль приманки для Гитлера. И сыграла», - рассказал Бизяев.

Правда, говорит политолог, потом стало не очень хорошо. «Мы вырастили пса, который нас сильно искусал», - бросил как-то в сердцах один британец. По словам Бизяева, без явной британской помощи берлинский паяц, так и стучал бы себе в барабаны где-нибудь в районе Нюрнберга все 30-е и 40-е годы 20 века.

«Гитлер начал бы войну безотносительно заключения Московского Пакта августа 1939 года. Без нефти СССР. Но раз уж заговорили про нефть, то давайте вспомним - не смотря на настойчивые просьбы Германии уступить ей Дрогобычевский нефтяной район, ей был дан мягкий отворот-поворот. Тролль 80 уровня Сталин, потупив глаза смущённо ответил: не могу - этот район я уже обещал УССР», - заявил Бизяев.

Он отметил, что на вопрос, что же собирался делать Гитлер после Мюнхена, современные британские и американские историки дают простой, как угол дома ответ: идти дальше на Восток, то есть нападать на Польшу и СССР.

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