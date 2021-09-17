Поставщики электроэнергии обращают внимание Министерства энергетики на необходимости внесения изменений в новую модель финансового ПСО, которая вступает в действие с 1 октября 2021 года, чтобы избежать дефолта на рынке.

Об этом заявила заместитель директора ООО "Волыньэнергосбыт" Оксана Гентиш на форуме "Жаркая осень", проведенном Energy Club.

«В новой модели ПСО поставщики универсальной услуги (ПУП) должны будут закупать электроэнергию по рыночной цене, и только через три месяца получать от Гарантированного Покупателя и «Энергоатома» компенсацию разницы цены и установленных государством тарифов для населения и небытовых потребителей. "Возникают кассовые разрывы, которые возмещаются через три месяца. Порядок расчета цены универсальной услуги является не совсем корректным, он является чувствительным к колебаниям, которые происходят на рынке электрической энергии», - отметила Оксана Гентиш.

Она подчеркнула, что необходимо сбалансировать ответственность участников рынка и ПСО, синхронизировать финансовые потоки и обеспечить прогнозируемость объемов потребления электроэнергии и соответственно расчетов.

«Я не уверена, что Гарантированный Покупатель получит все средства, которые он ждет от производителя электроэнергии и операторов системы распределения. Нам грозит неоплата гарантированным покупателем доступности. Поэтому мы не можем быть уверены, что сможем выполнить свои обязательства, которые возложены на нас положением о финансовом ПСО», – прокомментировала директор ООО «Закарпаттяенергозбут» Наталья Немец.

Вицепрезидент Energy Club Иван Григорук напомнил, что под новую модель ПСО приходится 13 млн потребителей, и при идеальном расчете предусмотрено 6 млрд грн компенсации тарифа с универсальной услуги за новой моделью ПСО. «Фактически мы понимаем, что такого идеального варианта никогда не будет и мы должны понимать, что сумма компенсации вырастет – более 15 млрд грн, может и больше, это все в итоге ляжет на плечи конечных исполнителей обязательств по ПСО или опять на государство. То есть будут формироваться вновь долги между участниками рынка. Без обеспечения финансово сбалансированного механизма реализации ПСО фактически не надо было его и начинать, потому что мы фактически, понимая несовершенство новой модели, которая требует доработки, как мы видим, генерируем новые долги", - отметил эксперт.