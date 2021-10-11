Бывший первый заместитель генпрокурора Николай Голомша рассказал, что у убийства политического деятеля Вячеслава Чорновила может быть 7 свидетелей, поскольку следственная комиссия подтвердила 7 свидетелей из правоохранительных органов, которые признались в слежке за Вячеславом Чорновилом.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”

"Соответствующая следственная комиссия установила 7 свидетелей правоохранительных органов, которые признались в слежке за Вячеславом Чорновилом. Об этом говорили однопартийцы Вячеслава Максимовича, об этом жаловался сам Чорновил. Что за ним идет слежка. И такое наблюдение было подтверждено в ходе следственной комиссии. Очень детализированную информацию по этому поводу может предоставить Николай Степаненко. Который был членом этой комиссии", - сказал Николай Голомша.

Он отметил, что Николай Степаненко исследовал смерть Вячеслава Чорновила не в качестве следователя или оперативника, а как член партии.

"Конечно, дорожно-транспортное происшествие указывает на серьезный удар, на серьезные телесные повреждения, от которых могла наступить смерть. Наступила смерть, не наступила, но удары в затылочную область свидетельствуют о довершение убийства. Что это было добивание и Чорновила, и водителя", - добавил Голомша.

Как сообщала Politeka, Голомша раскрыл правду об убийстве Вячеслава Чорновила: "Следователи обнаружили подделку документов".

Также Politeka сообщала, что эксперт перефразировал, кому было выгодно убийство Чорновила.



