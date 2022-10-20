Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что на фоне исчерпания собственных ресурсов россия нашла безотказного помощника в лице Ирана с его дронами, но Украина должна подготовиться к этому.

Об этом он рассказал в программе «Военный квартал».

«Пока война продолжается, к сожалению, не приходится рассчитывать на прекращение обстрелов. Мы видим, что у россии возникли проблемы с производством собственных ракет. Их военно-промышленный комплекс не справляется с имеющимися потребностями, потому что интенсивно обстреливают и нужно производить. На складах еще есть какие-то, но их нужно заменять тоже», - отмечает Александр Мусиенко.

Попутно он упоминает также заявление руководительницы разведки США Аврил Хейнс о том, что у россии возникнут вскоре еще более серьезные и острые проблемы с военно-промышленным комплексом и возможностями производства оружия.

«Но россия нашла Иран – вот беда сейчас на сегодняшний день – это дроны Shahed и возможности того, что они могут поставить баллистические ракеты. Собственные «Искандеры», мы видим, россия уже практически не использует, они их берегут, потому что нужно угрожать постоянно ядерной опасностью, а «Искандеры» могут нести ядерные боеголовки», - объясняет Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, россия хочет и постарается нас загонять в такой каменный век: спровоцировать коллапс, техногенные катастрофы, отсутствие электроснабжения, воды, тепла накануне отопительного сезона. Эти риски, констатирует он, известны, и нам нужно сейчас к ним готовиться.

Как сообщала Politeka, Фесенко заявил, что только 4 страны прямо поддерживают россию.

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