Канцлер Германии Олаф Шольц считает себя одновременно «канцлером мира» Германии и в то же неким щитом НАТО, который отбивает вероятность агрессии России.

Рейтинг Олафа Шольц в общественности резко упал - он стал одним из наименее популярных среди всех ведущих политиков страны - после того, как его партия потерпела провал на выборах в Европейский парламент 6-9 июня.

Партия Шольца набрала всего 14 процентов голосов, в результате чего СДПГ оказалась позади крайне правой «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Ужасающие цифры Шольца и фиаско разделенной трехпартийной коалиции породили слухи о том, что министр обороны Борис Писториус, а не Шольц, станет вероятным кандидатом на пост канцлера в 2025 году.

Журналисты и политологи говорял, что немцы явно недовольны работой коалиции и мягким руководством Шольца.

В то же время, ведущие социал-демократы, включая Писториуса, категорически отрицают любые размышления о замене действующего канцлера Шольца.

Жестко говорящий министр обороны Писториус, выступающий за отпор России и восстановление вооруженных сил Германии, в настоящее время греется в лучах славы самого популярного политика Германии, с довольно большим отрывом.

Поворот Писториуса в министерстве обороны был впечатляющим. Он взялся за гигантскую работу неблагополучной, недостаточно финансируемой и неукомплектованной немецкой армии после нападения России на Украину в феврале 2022 года.

Источник: foreignpolicy.

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