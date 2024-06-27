Прежде чем Байден и Трамп встретятся на дебатах, стоит уделить немного места их важнейшим второстепенным слабостям, местам, где поддержка каждого кандидата может быть подорвана среди избирателей.

Для Байдена слабость — внешняя политика, ухудшение состояния мирового порядка с тех пор, как он принял присягу.

Ностальгия избирателей по геополитическому ландшафту эпохи Трампа кажется вполне разумной: до его поражения не было ни вторжения России в Украину, ни жестокой борьбы на Святой Земле, ни растущей консолидации соперников США, в частности, Москвы, Пекина, Тегерана и даже Пхеньяна.

Важнейшая второстепенная слабость Трампа связана с его обещаниями: в частности, с его приверженностью огромным 10-процентным тарифам на импортные товары в качестве дорогостоящей экономической политики его потенциального второго срока.

И когда инфляция в США все еще относительно высока, мало места для убедительных обещаний других подарков, будь то новое снижение налогов или новые расходы.

Это приводит к особенно резкому облегчению непосредственных издержек 10-процентного тарифа, который может тяжело ударить по утомленному инфляцией среднему классу.

Некоторые из этих затрат потенциально можно было бы компенсировать, особенно если бы ее разрабатывали более серьезные сторонники тарифной политики. Но это сложный аргумент, а сложные политические аргументы не являются сильной стороной Трампа, считают политологи.

Источник: nytimes.

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