Лидеры НАТО и ЕС пока не осознали последствия растущего влияния Китая на западных Балканах и шпионские действия рф в этом регионе.

Размах и долговечность НАТО действительно замечательны, но мир становится все более раздробленным, со смесью старых и новых угроз, которые варьируются от бряцания ядерным оружием до враждебных государств, нацеливающих военные исследования с помощью кибератак.

Поддержка Украины и противодействие российской агрессии станут главными вопросами повестки дня саммита 9-11 июля. Но чтобы избежать еще одного конфликта в Европе, лидеры НАТО должны также заняться ухудшающейся ситуацией на Западных Балканах (состоящих из семи стран: Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия).

В регионе наблюдается рост жестоких этнических столкновений с начала войны в Украине, и он грозит стать следующей точкой возгорания в мире, спустя четверть века после того, как конфликт там в последний раз попал в заголовки газет.

Сербское правительство воздержалось от введения санкций против России, а также подписалось под видением президента Си Цзиньпина о «глобальном сообществе общего будущего» — новом мировом порядке, к которому стремится Китай.

Связи Сербии с Россией глубоки. Она подписала новые двусторонние соглашения по газу и внешней политике и позволила России создать в Сербии «гуманитарный центр», который западные аналитики называют плохо замаскированной шпионской базой.

Лидеры НАТО и ЕС пока еще не восприняли всерьез операции РФ по влиянию, они также не осознали в полной мере последствия растущего влияния Китая на западных Балканах.

Предстоящий саммит — хорошая возможность пересмотреть политику нато в отношении региона.

Источник: economist.