Многие сотрудники служб безопасности по всей Европе описывают угрозу, которая распространяется по мере того, как российские агенты, находящиеся под все большим вниманием служб безопасности и недовольные собственными операциями, нанимают местных любителей для совершения высокорискованных и часто отрицаемых преступлений от их имени.
Представитель НАТО заявил, что за последние шесть месяцев они наблюдали «беспрецедентную эскалацию и распространение гибридной войны России», которая включала «физический саботаж» на линии поставок оружия НАТО, предназначенного для Украины.
«Это касается всего: от места производства и происхождения до хранения, от тех, кто принимает решения, до фактической доставки», — сказал высокопоставленный представитель НАТО.
«Это дерзко. Россия пытается запугать (наших) союзников».
Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что российский саботаж в отношении государств НАТО представляет собой «довольно опасную игру, если (Россия считает), что эти вещи всегда находятся ниже порога вооруженного конфликта», что не приведет к срабатыванию статьи 5 НАТО о том, что нападение на одно государство-член является нападением на весь альянс.
«Определение того, где проходит эта линия, — сложная и опасная задача», — сказал представитель, добавив, что затруднительное вторжение президента Путина в Украину показывает, что глава Кремля не всегда получал хорошие военные советы.
Источник: CNN.
Читайте также:
Байден остается, чтобы уйти: что происходит в президентской гонке в США после провальных дебатов.