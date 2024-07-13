По словам высокопоставленного представителя НАТО, Россия уже более полугода проводит «дерзкую» диверсионную операцию на территории государств-членов НАТО, нацеливаясь на пути поставок оружия на Украину.

Многие сотрудники служб безопасности по всей Европе описывают угрозу, которая распространяется по мере того, как российские агенты, находящиеся под все большим вниманием служб безопасности и недовольные собственными операциями, нанимают местных любителей для совершения высокорискованных и часто отрицаемых преступлений от их имени.

Представитель НАТО заявил, что за последние шесть месяцев они наблюдали «беспрецедентную эскалацию и распространение гибридной войны России», которая включала «физический саботаж» на линии поставок оружия НАТО, предназначенного для Украины.

«Это касается всего: от места производства и происхождения до хранения, от тех, кто принимает решения, до фактической доставки», — сказал высокопоставленный представитель НАТО.

«Это дерзко. Россия пытается запугать (наших) союзников».

Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что российский саботаж в отношении государств НАТО представляет собой «довольно опасную игру, если (Россия считает), что эти вещи всегда находятся ниже порога вооруженного конфликта», что не приведет к срабатыванию статьи 5 НАТО о том, что нападение на одно государство-член является нападением на весь альянс.

«Определение того, где проходит эта линия, — сложная и опасная задача», — сказал представитель, добавив, что затруднительное вторжение президента Путина в Украину показывает, что глава Кремля не всегда получал хорошие военные советы.

Источник: CNN.