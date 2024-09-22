Спустя более двух с половиной лет после того, как ядерная Россия вторглась в Украину, украинская армия захватила часть российской территории.

Это первое вторжение в Россию со времен Второй мировой войны, поэтому важно знать, как поведет себя страна-агрессор в этой войне и верна ли стратегия США.

Россия не только отказалась использовать ядерное оружие для ответного удара по украинским захватчикам; они не предприняли никаких шагов, чтобы даже подготовить ядерное оружие к использованию.

На фоне существенных ядерных угроз и бряцания оружием Россия предложила изменить свою ядерную доктрину, чтобы облегчить применение оружия.

И все же, не было никаких конкретных доказательств того, что Россия была серьезна в своем ядерном бахвальстве.

Однако применение ядерного оружия может иметь лишь самую косвенную и нелогичную связь с применением обычного оружия.

Российско-украинская война показала, что существуют огромные препятствия для применения ядерного оружия, что может быть значительная эскалация на стороне обычных вооруженных сил без риска ядерной атаки — даже если только одна сторона обладает ядерным оружием.

Действительно, сдерживающие факторы оказались значительными. Одна из основных противодействующих сил связана с другими ядерными державами, которые будут оказывать огромное давление на ядерное государство, чтобы не допустить его нападения на неядерное государство с применением ядерного оружия.

Поддавшись ядерным угрозам Путина, как это сделали Соединенные Штаты в этой войне, они создали два очень опасных прецедента, которые, если уж на то пошло, могут повысить вероятность применения ядерного оружия в будущем.

Во-первых, Соединенные Штаты предоставили России огромные преимущества на поле боя на протяжении всей войны, чрезмерно реагируя на ядерные угрозы России.

Украина была последовательно ограничена в том, что она могла получить из обычного арсенала США, и Соединенные Штаты даже ограничили то, что Украина могла сделать с тем, что ей дали.

Во-вторых, политика США, которая пытается ограничить Украину от продвижения по (вероятно, мифической) лестнице эскалации, значительно удлинила эту войну. Если бы Украина была должным образом вооружена в глубине в 2022 году, она могла бы уничтожить российскую армию, когда та была слабее всего — особенно во второй половине года.

Стратегам США необходимо полностью переосмыслить и переформулировать этот спор. И важно начать как можно скорее. Старая политика, которая советовала избегать эскалации, поскольку она могла привести к применению ядерного оружия, может иметь совершенно противоположный эффект.

Источник: thebulletin.

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