Приехали. Служба протокола заранее записала вопросы. Сейчас уже не помню, что написал. Но разговор пошел о другом. Я стал говорить о Майорке, самом красивом селе Днепропетровщины, которое умирает без воды. Стал говорить о новом корпусе школы и о дорогах. Состоялся такой диалог:

— Вы так много проблем называете. Я не понимаю, почему мы должны их решать.

— Во-первых, это очень красивое село. Во-вторых, нам больше не к кому обратиться. Мы не сможем сами все это сделать. А в-третьих, тут живут люди!

— Собирайте документы.

И тут я почувствовал, что вопрос сдвинулся.

ВОДА

Не имея собственных колодцев, наше село получало воду по трубам от КП «Днепроводоканал». В село вода заходила через подводной дюкер, проложенный по дну Мокрой Суры. Он был слишком маленького диаметра. Его надо было заменить. Как и абсолютно все коммуникации по селу. Они просто сыпались. Закачав в трубу 1000 литров воды, на выходе получали 100 литров. 90% потерь!

За деньги областного бюджета мы заменили магистральные трубы от счетчика входа по трем селам. Тендеры проводила облгосадминистрация. Но проект разрабатывали мы сами. Он был очень важен для нас. Мы понимали, что второго шанса на возрождение села может и не быть. Поэтому разработанный профессионалами проект мы просили оценить других экспертов, чтобы убедиться в отсутствии ошибок. Чтоб потом не вышло, что труба есть, а воды в ней — нет. Потом мы также внимательно следили за работой строителей и за поставкой материалов. Дело не в том, что подрядчик ненадежен. Дело в том, что на большом проекте может быть огромное количество досаднейших мелочей, способных испортить все дело.

За деньги областного бюджета мы реконструировали старую насосную станцию. Установили суперсовременное немецкое оборудование. Теперь директор нашего коммунального предприятия управляет ею со своего смартфона. Если в городской трубе падает или резко повышается давление, умная система все сглаживает, чтобы не страдали наши трубы и наши жители. Когда в Волосское на экскурсию приезжают технари, мы всегда показываем им эту систему. И они просто не хотят от нее уходить. Это просто чудо! Благодаря использованию этой системы только затраты электроэнергии упали где-то в 6 раз!

Сейчас наша водная реформа уже практически закончена. За деньги областного бюджета, Новоолександровской громады, населения, фонда громады и грантов швейцарского правительства мы заменили 34 км магистралей и уличных водопроводов. До полного завершения осталось проложить в общей сложности около 2 км уличных водопроводов на разных улочках.

ШКОЛА

Приступив к разработке проекта нового корпуса волосской школы, мы хотели, чтобы этот проект был современным, уникальным, давал надежду на светлое будущее, смотрел вперед, а не назад. На этапе его разработки мы плотно сотрудничали с советником главы ОГА Юрием Голиком. Мы решили, что проект должен быть разработан не мной и не Юрой, а нашими детьми. Мы дважды проводили дебаты на эту тему с участием школьников, выпускников, учителей. Мы рисовали, работали в группах, фантазировали. И все, что мы тогда родили, легло в основу техзадания для проектантов. Мы получили проект, воплощающий мечты наших детей. С обсерваторией, зоной изучения дорожного движения для малышей с действующим светофором и электромобилями, на которых дети смогут ездить.

Сейчас школа быстро строится. Это большая радость для нас. Потому что в существующем здании просто нет места! На новогодний концерт очень хотели прийти родители, но просто не смогли. В старом здании нет ни спортзала, ни актового зала. И концерт школьного хора мы проводили в коридоре. Дети и учителя едва втиснулись! Есть у нас и танцевальный кружок, который тоже страдает от отсутствия места!

Есть и чисто гигиенические проблемы. Школьный туалет был в виде простой дырки в земле. В 2013 году сделали теплый, но он был закрыт из-за отсутствия в селе воды. Из-за тесноты мы не можем сделать кабинетную систему. Просто нет места для кабинетов физики, химии, биологии, трудовых мастерских. Физкультура проходит на соседней улице. Так нельзя жить! Сельские дети ничем не отличаются от городских. И у них должна быть возможность получить те же навыки и знания, что и у их ровесников из Днепра или Киева.

Новый корпус школы поможет нашему селу, в котором нет клуба, получить уютное общественное пространство. Актовый зал станет местом встречи жителей села. Школьные мастерские с деревообрабатывающими станками мы сделаем для местных жителей открытым коворкингом во второй половине дня. Я очень рад, что этот проект нашел поддержку у главы облгосадминистрации Валентина Резниченко. Уверен, что когда строительство закончится, школа станет гордостью области. Ее строительство началось в сентябре прошлого года. Мы очень надеемся, что новый учебный год мы сможем начать в новом школьном здании.

ДОРОГИ

В ОТГ есть небольшие дороги, которые мы можем чинить своими силами. А есть трассы между населенными пунктами. Они имеют колоссальное значение для жителей сел. Их чинили за деньги областного бюджета. И самое деятельное участие в этом проекте тоже принимал Юрий Голик.

С одной стороны, механизм тут очень простой: сельсовет подает заявку на имя своего областного депутата, он передает ее дальше по инстанциям. Но очень важно, чтобы ни на одном из этапов заявка не забуксовала. С Юрием Голиком, который внимательно следил за сопровождением всех этапов, мы стали настоящими друзьями.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Всего у нас было 5 больших проектов, сделанных в разных частях села совместно с облгосадминистрацией за деньги областного бюджета. Но важны также маленькие неожиданные бонусы. Читаю как-то в Фэйсбуке, как Юрий Голик рассказывает, где открыли буккроссинги и куда повезли книги. Сюда 300 книг, туда 300 книг! И еще вон туда. Да что ж такое!? Безобразие! Все, понимаешь, читают, одни мы тут сидим и пасем задних! Я пишу: Юра, привет! А можно и нам книг? Через 12 минут со мной связался подрядчик, который делал специальные полки в виде букв. Теперь у нас в старостате есть буккроссинг. Он придает административному зданию открытость и человеческое тепло.