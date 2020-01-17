Вот бывают же, тающие сограждане и неистребимые соотечественники, такие удивительные совпадения: в Украине власть изрядно заштормило, и в России тоже обозначились грядущее конституционное потрясения. В России незаменимый премьер Дмитрий Медведев подал в отставку, и в Украине уникальный глава правительства написал заявление об отставке, давно уже написал.

Вот только президент Путин отставку правительства принял незамедлительно, а президент Зеленский — нет. Это что, жалость в стиле «на дворе так зябко и мокро, что хозяин собаку из дому не выгонит, а не то чтоб премьера из кабинета»? В общем, ВАЗ проявляет то ли опасную мягкотелость, то ли чреватое непонимание, чем это грозит лично ему.

Есть и еще одно отличие: там силовик Рамзан Кадыров подал в символическую отставку, а у нас Арсен Аваков наоборот — один из кандидатов на нового премьера.

Но обо всем подробнее. И начнем с России — у них все вроде бы сложнее, а на самом деле понятнее.

Журналисты звонят, просят прокомментировать, означают ли изменения системы власти, предложенные Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, некую демократизацию России и, соответственно, уменьшение угрозы для Украины? Они бы еще спросили, означает ли это, что Путин готов вернуть Крым…

У Путина нет внутренних проблем. Потому что тамошняя псевдоимперская идея позволяет держать население в узде и переваливать на него последствия экономических и геополитических просчетов правящей верхушки. Народ не против.

Но ведь ВВП мало просто пожизненного правления, он претендует на некую всемирную миссию! Путин примеряет френч Сталина, с которым вынуждены были садиться за стол переговоров и Рузвельт, и Черчилль, несмотря на то что он был тираном и душегубом, делили с ним карту мира и считались с его хотелками. И строили новый мировой порядок.

Путин уже понял, что если он тривиально снимет в Конституции РФ ограничение на количество президентских сроков, то превратится в маргинального постсоветского вождя вроде Александра Лукашенко. Который среди властителей мира как-то не смотрится.

Поэтому Путину необходимо поступить, как в Китае: выстроить свою, специфическую национальную систему власти, в которой можно править долго, но все равно там действуют определенные электоральные процедуры, что и примиряет с этим цивилизованный мир. Ведь фактическая пожизненность Генсеков ЦК КПСС сильных мира не особо коробила.

Будущий Путин может стать главой Госсовета либо канцлером, либо еще кем-то — окончательного решения пока нет, вопрос поставлен на паузу, чтобы элитные группировки России осмыслили замысел Путина и обозначили свои интересы.

Но в любом случае на протяжении минимум поколения псевдоимперская идея в России не потухнет, а она жестко постулирует отсутствие независимой Украины. Россию устраивают разные формы — поглощение Украины, полное или частичное, либо ее экономический контроль, лишь бы геополитические и военные решения принимались в Москве, а не в Киеве — так жаждет Кремль. Ну, точнее не Кремль, а Бочаров Ручей под Сочи, где Путин нынче пребывает основное время.

Поэтому для нас с модификацией политической системы России ничего не меняется: угроза сохраняется, соответственно, необходимо крепить обороноспособность, обеспечивать экономическую и энергетическую независимость Украины.

А вот как раз с этим проблемы столько же огромные, к ак и премии, которые себе выписывают наши топ-чиновники. Наша исполнительная в полном неадеквате, что подтверждает прослушка «совета в Филях», проходившего в декабре под руководством премьер-министра Гончарука с целью изобрести какую-то отмазку перед президентом Зеленским за предкризисное состояние экономики.

Мне доводилось участвовать в совещаниях правительственного уровня, в том числе, и на экономические темы, есть, с чем сравнивать. Насколько ж примитивными и малограмотными выглядят фигуранты свежего скандала! Они тривиально не владеют профессиональными вопросами, не способны даже выдумать убедительную версию происходящей беды, чтобы попытаться скормить ее Зеленскому. Чисто офисный планктон, опаздывающий на работу и плетущий что-то про пробки в метро…

Члены нашего правительства признают замедление экономического роста вдвое, дефицит поступлений в бюджет и, как следствие, бюджетную дыру в 50 млрд гр, имеющую тенденцию к расширению до 100 млрд гр, но у них нет даже понимания происходящего, не то что рецептов, как купировать надвигающийся кризис. Они соображают, что стране грозит социальный взрыв, но озабочены лишь тем, как нарисовать красивые слайдики, чтобы втюхать Зеленскому, задающему вопросы, что «все идет отличненько», и всего лишь лет через сто мы все это увидим... Осталось только повысить зарплаты министра с замами — и страна заживет!

И после этого всего Владимир Зеленский еще о чем-то ласково беседует с Алексеем Гончаруком вместо того, чтобы гнать весь этот сброд, еще вчера клявшийся в верности Петру Порошенко, как разоблаченных аферистов. А раз не гонит, то присоединятся! И в моральном, и в криминальном смысле.

Но как дружно выступили в защиту саморазоблачившихся правительства и Нацбанка «соросята»!

Я обещал, что дам свое определение этому расхожему понятию.

Так вот, «соросята» — это вовсе не работники соросовского фонда «Відродження», там полно высоко профессиональных и по-своему порядочных людей (хотя этот фонд нередко выступает мозговым центром ряда процессов). И это не люди, которые взаимодействуют с «Відродження» и другими подобными фондами по грантовым программам — такое сотрудничество может стать стартовым толчком для действительно успешных реформ, как это сделал Каха Бендукидзе. И это не те, кто работает с различными международными фирмами и организациями — в этом нет ничего зазорного.

«Соросята» — это те, кто начал с грантов, но затем сориентировался и перешел на обслуживание интересов транснациональных корпораций, финансовых, прежде всего. Используя международное влияние на украинскую власть, неограниченные денежные ресурсы и прикрываясь патриотической риторикой. Принципиально важно: «соросята» не связывают свое будущее с Украиной, они стремятся оформить второе гражданство, получить работу и в идеале перебраться в одну из западных стран. Им противопоказана успешная самостоятельная Украина. Именно поэтому они активно занимаются созданием условий, когда наиболее наши привлекательные активы окажутся в руках западных корпораций, то есть, фактических работодателей «соросят», а Украина деградирует до сырьевого придатка.

По сути, недоимперия пытается добиться такого результата с помощью военной силы, а транснациональные корпорации — с помощью денег и интриг. Второе явно эффективнее.

Разветвленная неформальная структура «соросят» схожа с харизматической сектой, где вместо религиозного лидера поддерживается культ западного образа жизни. И часть низовых членов этой структуры искренне верят, что занимаются святым делом развития гражданского общества. Но наверху всё прекрасно понимают, именно поэтому и организовывают информационные и прочие кампании для достижения своих целей и защиты своих ключевых фигур, как это происходит сейчас со спалившимся Гончаруком.

По другим направлениям текущие дела у офиса президента кратко характеризуются как «не лезет». Или «не заходит». Или «не катит».

В общем, пока не складывается у офиса президента Зеленского результативное голосование в Раде по принципиально важным для него законопроектам. Настолько, что пришлось даже отзывать ключевые законопроекты о децентрализации и регламенте. А про рынок земли, который продавливают именно в интересах тех самых транснациональных финансовых корпораций, планируют вынести на внеочередное заседание Рады. Предварительно сговорившись и «дав отступного» основным парламентским группам влияния...

Украина входит в период очередных потрясений. А при политических, как и при психологических стрессах, падает иммунитет и обостряются хронические болезни. В данном случае, разброд и шатания депутатов. Но это несравненно лучше, чем полная управляемость всего, как прочно сложилось в России.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для Политеки