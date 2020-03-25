Что скрывается за имиджем самого честного и прогрессивного бизнесмена Казахстана? Какие факты из собственной биографии Арманжан Байтасов пытается скрыть от общественности?

Арманжан Байтасов и «31 канал»: долги по кредитам, махинации и продажа

Одна из наиболее скандальных глав в жизни и карьере Арманжана Байтасова – доведение на банкротства «31 канала», пишет Newinfo.

Байтасов является пионером коммерческих медиа в Казахстане и назван соучредителем первых местных частных газет, радиосетей, телекомпаний и сайтов. В числе прочих в 1992 году он основал «31 канал». Партнерами, согласно официальным источникам, выступали друзья-бизнесмены, а по неофициальным – криминальные авторитеты и нелегальные предприниматели, инвестирующие в развитие телевидения.

Компания вещала на дециметровой частоте и приносила неплохой доход, обслуживая не только официальных рекламодателей, но и целые кланы из представителей криминалитета и политиков.

Несмотря на успех предприятия, по официальным данным, оно было убыточным, а для обеспечения его деятельности Байтасов брал кредиты, под залог того самого канала.

Многочисленные источники из медиа-тусовки Казахстана заявляют, что прибыль от деятельности канала и кредитные средства талантливый менеджер Арманжан присваивал, а после – отказался от токсичного актива и сотен сотрудников, которых он лично и нанимал в свое время.

Сам Байтасов слухи о кредитном мошенничестве на «31 канале» отказывается комментировать и сегодня.

Арманжан Байтасов и Нур-Медиа: причины увольнения самого влиятельного медиа-менеджера

Во второй раз Арманжан Байтасов был публично уличен в непрофессионализме, воровстве, мошенничестве, размещении заказных материалов и работе на крупные олигархические группировки и отдельные политические силы в 2009 году.

Перед Новым годом более тысячи сотрудников холдинга, в который входили на тот момент самые топовые каналы, газеты и радиостанции, узнали, что их начальник – всесильный Байтасов – уволен без объяснения причин.

Тогда многие подсчитали, что медиа-менеджер был снят за регулярную задержку заработной платы и гонораров, на которые его сотрудники жаловались самому премьер-министру.

Увольнение Арманжана Байтасова из Нур-Медиа: взятки и джинса

Многочисленные источники из холдинга на условиях анонимности заявляли, что настоящей причиной увольнения Байтасова заключались не в нарушении ним трудового законодательства, а в том, что он регулярно присваивал средства компании и за отдельную плату предоставлял информационные услуги заказчикам без согласования с основным владельцем Нур-Медиа.

Напомним, что холдинг принадлежал тогдашней крупнейшей партии «Нур Отан» и, по сути, обслуживал ее интересы. Однако Байтасов брал заказы со стороны и присваивал деньги, что очень сильно не понравилось его нанимателям, уволивших его в преддверии новогодних праздников 2009 года.

Арманджан Байтасов: Москва и участие в Young Presidents’ Organization

То, что Арманджан Байтасов построил свою медиа-империю благодаря обширным связям и влиятельным покровителям, подтверждается в разговорах с его бывшими и настоящими сотрудниками.

Факт того, что уроженец Алма-Аты, начинавший в качестве музыкального редактора в начале 90-х, превратился через несколько лет в олигарха, выглядит подозрительно.

Пролить свет на обстоятельства восхождения Байтасова может его бывший коллега, с которым он работал несколько лет назад на одном из проектов.

«Арманжан всегда был очень амбициозным и крайне избирательно относился к окружению, общаясь только с теми, кто мог бы ему помочь в карьере. В обмен на деньги и продвижение по службе он готов был пойти на все. Я не знаю подробностей, но среди наших общих знакомых ходили слухи, что Байтасов вышел на очень богатых представителей криминалитета, которым нужно было отмыть деньги и защищать свои интересы. Первые СМИ в то время и были идеальным плацдармом для решения данных задач. Судя по тому, каким человеком Арманжан стал в наши дни, заказы своих нанимателей он выполнял охотно», – рассказал специально для нашего издания анонимный источник из окружения Байтасова.

Стратегию продвижения через знакомства миллионер применяет и сегодня. В частности, он является членом Young Presidents’ Organization – закрытой организации, выступающей площадкой для бизнесменов, желающих стать монополистами в выбранных отраслях. Деятельность организации строго засекречена, однако анонимные сливы представителей спецслужб в Телеграм дают повод полагать, что Байтасов и другие члены организации собираются для того, чтобы решать совместные вопросы с представителями бизнеса и политики в неформальной обстановке при участии мужчин и женщин легкого поведения, алкоголя и наркотиков.

Арманжан Байтасов: смотрящий за СМИ в Казахстане

Согласно информации от политологов и крупных медиа-менеджеров, Арманжан Байтасов выступает смотрящим за деятельностью всех СМИ Казахстана: телеканалов, радиостанций, газет и сайтов. Для того, чтобы решить ту или иную проблему с властями, в Астане или Алма-Аты обращаются именно к Байтасову, который позже и сводит просящих с нужным им чиновникам.

Система связи между СМИ и властями действует и в обратную сторону. Если вопросы к деятельности медиа возникают у чиновников, то они звонят Байтасову, а он уже передает претензии собственникам «провинившихся» СМИ.

При этом Байтасов не стесняется говорить о свободе слова в Казахстане и прекрасном будущем, которое ждет его страну при нынешней системе власти.