После явно незаконного увольнения неугодного мэру Владимира Слончака, 24 июля новым заместителем столичного головы назначен депутат Киевсовета Александр Харченко.

Как сообщает Антикор, на должность зама Харченко еле пролез, набрав всего 63 голоса поддержки среди коллег-депутатов. Хотя свежий заместитель градоначальника выглядит очень удобным на новой позиции: из-за постоянных политических неудач амбиции Харченко довольно скромны, и он вряд ли будет претендовать на мэрское кресло. Но за имиджем типичного «депутата-скворечника» скрывается успешный предприниматель, чьи ежегодные доходы исчисляются миллионами. А сам же Харченко славится среди коллег земельной комиссии вымогателем-попрошайкой.

Свои первые выборы сын судьи из Нежина адвокат Александр Харченко проиграл уже в зрелом возрасте. В 2012 г. тридцатидвухлетний самовыдвиженцев Харченко попытался пройти в Верховную Раду по Черниговскому избирательному округу. Несмотря на заявления в духе «я не стану «тушкой» и «кнопкодавом» в руках любой политической силы», народ депутатский пост Харченко не доверил. Адвокат сумел убедить в своей состоятельности как депутата чуть более 2 тыс. жителей Черниговщины (3% проголосовавших) и занял 8-е место из 13-ти.

Следующая избирательная кампания в ВР закончилась для Александра Харченко ещё более трагично. Баллотировался адвокат от Блока Петра Порошенко во всё том же Черниговском округе. Обещания политика стали смелее. Харченко был намерен восстановить мир на территории всей Украины, а также провести судебно-правовую реформу («Суды должны стать доступными, решения приниматься публично и в короткие термины»). В своей программе кандидат опирался на авторитет Перта Порошенко, «за которого отдали свои голоса свыше 50% избирателей». Но на «родном» округе Харченко успел пробыть кандидатом менее 20 дней. Согласно данным портала «Честно», Блок Петра Порошенко снял адвоката с выборов, в результате чего победил представитель «Народного фронта». Но даже после политического предательства Харченко покинул БПП лишь пять лет спустя в 2019 г.

В том же 2019 году Харченко попытался взять Черниговщину в третий раз уже от политической силы «Сила и Честь». При этом Александр Владимирович представлялся действительно скромно – не депутатом Киевсовета, а начальником юридического управления ЧП «ОвручГазАвто». Но даже с поддержкой тележурналиста Дмитрия Гордона кандидат повторил неудачный результат двух предыдущих кампаний.

Несмотря на безрезультатные попытки стать попасть в ВР, с 2014 года Харченко избран депутатом Киевсовета от Днепровского района. Большинство проектов решений депутата связаны с приданием статуса сквера или парковой зоны той или иной территории столицы. В народе таких избранников часто называют «депутатами-скворечниками». Правда, общению с избирателями Харченко предпочитает вещание на политических ток-шоу. «Наш», NewsOne, «Прямой», «Киев» – вот лишь краткий перечень каналов, на которых депутат засветился за последний год.

На столичной должности Харченко вел себя привычно тихо и скромно. Настолько тихо, что портал «Честно» дважды обвинял депутата в систематическом прогуле заседаний. С июня 2014 г. по март 2015 г. Александр Харченко пропустил более четверти (26%) заседаний комиссии и стал лидером-прогульщиком среди депутатов от Днепровского района. А с 1 января 2017 г. по 9 ноября 2017 г. Харченко пропустил 32% заседаний комиссии.

Столь неприметная, как для депутата, жизнь приносит свои плоды, ведь деньги любят тишину. В 2017 г. журналисты обратили внимание, что на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларация Харченка присутствует, но по поиску сайт её не находит и не показывает. А жаль, ведь согласно более поздним декларациям Харченко, его предпринимательские достижения куда заметнее, чем депутатские. Согласно декларации за 2019 г. в собственности семьи Харченко две столичных квартиры (92 м2 и 55 м2) и земельный участок в Рожнах под Киевом размером 1450 м2, при этом большая квартира и земельный участок оформлены на жену депутата Мазуренко Татьяну. Также жене депутата принадлежит ряд ювелирных украшений, преимущественно с бриллиантами, и часы Rolex. Александр же носит швейцарские EPOS, которые приобрел в 2006 г. за 1 100 дол. США. В марте 2016 г. на имя матери депутата Харченко Татьяны была приобретена киевская квартира размером 153 м2. На банковских счетах у Александра Владимировича припасено 49 000 дол. США, а у его жены – 35 000 дол. США. Немалые деньги, если учесть, что зарплата по основному месту работы у Александра Харченко на должности начальника юридического управления «ОвручГазАвто» – 10 тыс. грн. ежемесячно (125 476 грн. в год). Но как предприниматель за 2019 г. Харченко заработал почти миллион – 985 700 грн., в 2018 г. ещё миллион – 948 020 грн., и ещё один миллион в 2017 г. – 948 020 грн. В чём именно заключается эта предпринимательская деятельность депутат предпочитает публично не распространяться.



Поэтому можно только догадываться, насколько вырастут предпринимательские доходы Харченко после назначения его на столь хлебную должность. Особенно сейчас, когда неудобный зам. Владимир Слончак, который в том числе возглавлял Комиссию по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс в Киеве, с апреля отстранён от должности после неоднозначного инцидента с полицией. Информационные агентства УНИАН и 112 канал считают, что Харченко «входит в неформальную группу поддержки Максима Микитася». А ведь именно из-за разворовывания средств УкрБуда его бывшим главой Максимом Микитасем 13 тыс. семей остались без жилья. Но, как известно, самые быстрые капиталы как раз и создаются на чужом горе.