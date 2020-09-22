На местных выборах в Борисполе от “Слуги народа” баллотируются старые-новые лица: Федорчук, Байчас и Шалимов.

Они успели побывать во власти от всех политических партий: от коммунистов и Партии регионов до "Нашего края", пишет "Обозреватель". Это давало им возможность осваивать бюджет Борисполя в теченеи 15 лет.

Местные выборы долго считались "второстепенными", но после запуска реформы по децентрализации местные органы власти получили серьезный финансовый ресурс и рычаги влияния.

Сегодня попасть во власть проще всего, примкнув к президентской партии. Показательной в этом плане является ситуация в городе Борисполь Киевской области. Здесь давно осваиваются бюджетные средства мэром города Анатолием Федорчуком, главой Бориспольcкого райсовета Владиславом Байчасом, а также бизнесменами Владимиром и Игорем Шалимовыми. Сейчас они идут на выборы в Бориспольскую ОТГ со "Слугой народа".

Стоит отметить, что политическая ориентация данных фигурантов менялась в зависимости от политической коньюнктуры страны – от коммунистов, Партии регионов, БЮТ в прошлом, до "Нашего края" и "Слуги народа" на сегодняшний день.

Цель очевидна – оставаться у власти, чтобы не потерять доступ к бюджетным средствам. С семьей Шалимова у Байчаса общие бизнес-отношения – совместно учрежденная фирма "Найс Тауэр", где конечными бенефициарами являются сейчас Игорь Шалимов и Наталья Байчас. Основной вид деятельности компании – аренда недвижимости.

Так, принадлежащая отцу и сыну Шалимовым компания ЧАО "БКСМ" по данным сайта Zакупівлі освоила на госзакупках в Бориспольском районе более 100 миллионов гривен по 60 договорам. Больше всего подрядов ему отдал сельсовет Щасливого Бориспольского района (35,5 млн гривен) и Управление капитального строительства Бориспольского горсовета (27 млн гривен).

Если тендеры и проводились, то с вопиющими нарушениями. Например, при проведении тендера на реконструкцию нежилых помещений под медицинскую амбулаторию ЧАО "БКСМ" получила подряд, подав наихудшее среди трех претендентов предложение.

Однако, когда выяснилось, что принадлежащая Шалимовым компания проиграла тендер, был использован админресурс. В итоге, руководство ООО "Трест Бориспольсельстрой" по неизвестными причинам отказалось от контракта. А в документации еще одного участника тендера – ООО "Классика комфорта" – неожиданно нашли ошибку в оформлении банковской гарантии. Так, контракт на 6 миллионов гривен получил аутсайдер тендера – ЧАО "БКСМ".

Спустя некоторое время мэр города Анатолий Федорчук и бизнесмены и, по совместительству, депутаты горсовета Шалимовы решили, что 6 миллионов на одном объекте – маловато. И город без всякого тендера заключил с "БКСМ" еще один договор – на проведение "дополнительных работ". Сумма нового договора составила 1,2 миллиона гривен.

Еще один скандал, в котором замешаны Шалимовы и Федорчук, был связан с разработкой Генплана Борисполя в 2018 году. Дело в том, что в городе уже существовал Генплан, разработанный до 2026 года. И, согласно законодательству, менять его было нельзя. Однако старый Генплан не устраивал основных городских застройщиков – в первую очередь принадлежавшую Шалимовым компании "БКСМ" и "Агростроймеханизацию". Был заказан новый генплан города. Старший Шалимов, к слову, вошел в рабочую группу по разработке Генплана.

Сегодня Шалимовы и Федорчук ведут активную предвыборную кампанию, чтобы еще на пять лет остаться у власти и иметь доступ к бюджету.

Более того, еще в июле партия "Слуга народа" представила в Борисполе Игоря Шалимова как кандидата на главу Бориспольской ОТГ.

Впрочем, партийная принадлежность и политическая ориентация – не самое главное. Анатолий Федорчук, например, впервые стал мэром города, выдвигаясь в 2006 году от Блока Юлии Тимошенко. Через 4 года он уже выиграл выборы, представляя Партию регионов. А в 2015 году стал мэром от "Нашего края".

Владимир Шалимов в свое время отметился тем, что работал помощником народного депутата от КПУ Вадима Литвина. Сегодня он депутат горсовета от "Нашего края".

Игорь Шалимов также представляет "Наш край" в Бориспольском горсовете. В прошлом году он публично поддерживал на президентских выборах Петра Порошенко. А сегодня намерен баллотироваться от "Слуги народа".

Однако, несмотря на представление Игоря Шалимова, ставки поменялись, и сегодня на главу Бориспольской ОТГ рассматривается кандидатура Владислава Байчаса.

Владислав Байчас в 2007-2010 годах был помощником народного депутата от БЮТ Сергея Мищенко. В 2010 году был избран депутатом Бориспольского райсовета (который и возглавил) от Партии регионов. В 2015 году вновь избран и возглавил райсовет, но уже от Блока Петра Порошенко.

На должности главы райсовета Байчас был известен тем, что активно способствовал отчуждению земель у территориальных общин с последующей передачей их частным лицам для строительства элитных коттеджных поселков и организации охотничьих и рыболовных хозяйств, в основном членам своей семьи.

В частности, на Байчаса и его родственников зарегистрировано 26 га земли на территории Сошниковского сельсовета. 43,1 га земли принадлежит отцу Владислава Байчаса Михаилу.

Еще 6,8 га принадлежит жене Байчаса Наталье. По 3,4 га – матери, сыну и брату.

Кроме того, Владислав Байчас контролирует парковки терминалов аэропорта "Борисполь" и аэропортовскую службу такси еще с 90-х годов. Тогда фирмы Байчаса даже подозревали в хищениях багажа в аэропорту, наводках на грабеж клиентов такси, нелегальной торговле и т.д. Однако это прошлое. Сегодня Владислав Байчас – кандидат в мэры Борисполя от президентской партии. Как говорят кандидаты в мэры от “Слуги народа” – “зі мною президент”.

"Exit... Иди гуляй, Господи" или что по этому поводу думает Владимир Зеленский. Многие еще помнят визит президента в Борисполь в 2019 году, когда он выгнал с совещания секретаря горсовета Ярослава Годунка, при этом назвав его "разбойником" и после позвонил главе СБУ Ивану Баканову с требованиями разобраться. Прошел год. Благодаря разносу, устроенному президентом, бориспольские власти удосужились достроить больницу, которую до этого строили 15 лет, освоив на этом немало бюджетных денег. Однако и это не мешает им идти во власть от президентской партии.

Мы будем внимательно следить за ходом выборов в Борисполе – сможет ли команда президента найти качественно новых людей, которые не были частью старой политики.