Председатель облсовета Святослав Олейник и глава Днепропетровской областной госадминистрации Александр Бондаренко попали в поле зрения антикоров

Первый — за взятку и злоупотребление влиянием, второй — за сокрытие доходов в 1,5 миллиона гривен и недвижимого имущества вне декларации, пишет "Наше місто". Это не мешает губернатору пиарить участок дороги за 400 миллионов наших с вами гривен, построенный с нарушениями фирмой-халтурщиком «УПС», по версии СМИ — некогда связанной с самим Святославом Олейником. Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало в едином реестре досудебных расследований уголовное производство на Олейника. Будет ли результат, покажет время.

Олейник и превышение полномочий

Святослава Олейника обвиняют в превышении служебных полномочий и том, что в 2014—2015 годах он, пребывая на посту заместителя главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского, влиял на представителей правоохранительных органов и судебную ветку власти относительно расследования и рассмотрения в суде дела №32013040340000031 по обвинению заместителя Днепропетровского городского головы Владимира Лысого. Напомним, в июне 2014 года тогдашнего начальника управления ЖКХ арестовали за отмывание денег на коммунальных городских предприятиях.

Так, в его департаменте была налажена целая система денежного оборота, в которой средства городского бюджета проходили через подсадного победителя тендера и отправлялись на счета фиктивных фирм. Фигурантом схемы откатов на ремонтах дорог в регионе стала фирма «УПС» Тараса Палия. О ней мы еще услышим и не раз. Против коммерсанта, чиновника и его сообщника Лысого открыли дело, но позже решением Октябрьского суда их освободили от уголовной ответственности. Однако Высший антикоррупционный суд обвинил председателя облсовета Святослава Олейника в опосредованном получении взятки в миллион долларов во время работы замом главы Днепропетровской облгосадминистрации и преступном сговоре с целью избавить от ответственности сообщников, включая руководителя вышеупомянутой скандальной фирмы Палия.

— Кажется, кто-то в Офисе Президента очень недоволен действиями господина Святослава Олейника, — говорит днепровский политический блогер Тимофей Хомяк. – Была абсолютно провалена кампания «зеленых» в нашем регионе. Не забываем, что Святослав Олейник представляет интересы или, если говорить на их языке, является смотрящим в нашем регионе от господина Коломойского. Пока побеждают наши местные элиты, потому Святослав Васильевич получает сейчас на орехи. Не думаю, что интерес Олейника в отношении амнистии Лысого пролегает в плоскости личного. Речь идет о наших с вами деньгах и многомиллионных сделках, к которым они получили доступ, когда Олейник начал крышевать «УПС» и выигрывать тендеры на строительство дорог. Кстати, за последний год стоимость одного километра дороги в нашей области при новой «зеленой» власти выросла в два раза.

Бондаренко и сокрытие доходов

Компания «УПС» некачественно выполненные работы переделывать не стала. Глава же обладминистрации Александр Бондаренко начал активно пиарить обновленный участок Никопольской трассы Р-73, который реконструирует все та же фирма, за два последних года выигравшая государственных тендеров более чем на миллиард гривен. Бюджет ремонта участка Днепр—Никополь – более 40 миллионов гривен. Ремонтируют его третий год. Бондаренко рассказывает о соответствии строительства всем госнормам, но Государственная служба автомобильных дорог Украины признала реконструкцию не соответствующей ГСН. Нарушен температурный режим укладки асфальта на нескольких участках, температура была ниже на 29 градусов по шкале Цельсия. Не знать об этом Бондаренко не мог. Но упорно продолжил пиарить именно этот проект. Несмотря на то, что его, например, очень ждут в Соленом, где рушится мост, по которому скоро в опорную школу повезут детей.

— У подрядчика, который непосредственно осуществляет ремонт, нет никаких машин, кроме одного компрессора, — говорит глава ОО «Майдан Січеслав-Дніпро» Виктор Романенко. — Все остальное взято в аренду у «дочки» компании «УПС». Зачем это делается? Это вопрос к налоговикам. Кто-то, видимо, спекулирует с налогом на добавленную стоимость. Также, чтобы выиграть тендер, компания «УПС» демпингует стоимость услуг на десять процентов. А это разница в 45 миллионов гривен – огромная сумма от предварительного общего бюджета тендера – 450 миллионов. Какого же качества дорогу мы получим, так сэкономив? И да, проект дороги 2018—2020 годов презентован с нарушениями. Об этом есть экспертное заключение.

В рамках президентской программы «Велике будівництво» в Днепропетровской области идет строительство еще одной дороги – южной объездной. Когда осталось закончить три километра, работы прекратили. Тендер на строительство отменили и перенесли на август. Несмотря на то, что щебень, в который вложены крупные деньги, смывает с обочин – неоконченный объект рассыпается на глазах…

Глава облсовета Олейник обещал президенту Зеленскому выделить часть денег на эту дорогу из бюджета области. И обещание сдержал. На аффилированные с ним фирмы поступили 200 миллионов гривен, которые забрали у областных больниц, приостановив закупку медоборудования. С июля до сентября 2019 года эти деньги получала компания «Спецдоррембуд» небольшими траншами, а в августе 2019-го выводили уже по десять миллионов гривен в день. Уполномоченным лицом компании числится скандальный дорожник Тарас Палий, партнер Святослава Олейника по фирме «УПС». И опять на манеже все те же. Совпадение ли? Не похоже.

— Единственной надеждой на очистку областной власти от коррупционеров «Зе-команды» остается волеизъявление днепрян и жителей области на грядущих местных выборах, ведь коррупционеры должны понести наказание, — убежден блогер Тимофей Хомяк.