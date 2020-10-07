Кандидат в мэры Херсона - аграрный барон и латифундист Игорь Колыхаев в 2019 году удивил всех, выиграв парламентские выборы на 184-м мажоритарном округе в Херсонской области у кандидата от «Зе»-команды

Колыхаев оказался первым не только на округе, но и в рейтинге кандидатов, которые наиболее активно подкупают избирателей, пишет znaj.ua . Шутка ли: 20 благотворительных мероприятий за две недели, в ходе которых он буквально завалил округ подарками. Денег не жалел – создал целые сетки по раздаче нала, очевидно, зная, что отобьет свое с помощью мандата.

Когда мечта стать народным депутатом сбылась, Колыхаев… передумал. Решил пойти в мэры. Интерес к проблемам округа, где ему поверили, у нардепа пропал в день получения мандата.

О непостоянности предпочтений политически неверного Колыхаева говорят его переходы из партий в партию. С 2014 по 2019 года он пробыл в БПП, будучи депутатом облрады. Маскировался под патриота, скрывая, что получал образование в России.

Готовился баллотироваться на досрочных парламентских выборах в 2019 году от оппонентов БПП - «Слуги народа». Но что-то пошло не так - видимо, «зеленые» побоялись брать в свои ряды «порохобота» - и он стал самовыдвиженцем. В парламенте Колыхаев примкнул к группе бизнесюков «За майбутнє», переросшей в партию. Но и с этой политсилой крутил роман недолго - незадолго до выборов купил свою партию «Возрождение Украины» и переименовал ее в «Нам тут жить».

Этим лозунгом сейчас вовсю заклеивает рекламные плоскости Херсона. Правда в искренность этих слов верится с трудом, учитывая, что Колыхаев, по слухам, обзавелся элитной недвижимостью в Киеве и высказывал намерение осесть в столице надолго.

Обманывать, а точнее «кидать» для Колыхаева – обычное дело.

Использовать людей в своих схемах Колыхаев научился еще в 90-х. Начинал с того, что через олигарха Пинчука поставлял колхозникам в долг дизель и бензин в валюте. А когда те в период гиперинфляции не могли рассчитаться – их долги конвертировались в долю в колхозах. Так постепенно структуры Колыхаева отжимали землю и становились совладельцами предприятий.

Очевидно, что как владелец агропредприятий в Херсонской области Колыхаев шел в Раду, чтоб отстаивать свой бизнес. И должность выбил соответствующую – замглавы аграрного комитета ВР.

Она очень влиятельная и значимая, исходя из того, что одна из ключевых задач парламента действующего созыва - введение рынка земли сельхозназначения.

Ярым противником свободной продажи земли выступил Игорь Колыхаев. Опустим тему транснациональных агрохолдингов, которые протянули свои руки в сторону украинских черноземов – в Украине достаточно и своих таких же делков.

Тот же Игорь Колыхаев, который голосовал против закона о рынке земли, только в 2019 году стал полноправным хозяином 11 полей общей площадью в несколько тысяч га, а то и больше. Причем, не стесняясь, отразил все это в декларации о доходах, обращает внимание авторитетный журналист Денис Казанский.

Все эти участки народный депутат получил как подарки или же как наследство от людей, с которыми не то что в родственниках, даже в приятелях Колыхаев никогда не был. То есть смело можем предполагать: это скрытая покупка паев. И скорее всего, за копейки, так как реальной оценки земли никто не проводил.

То, что рынок земли все же откроют - это уже почти данность. Если селяне одномоментно продадут свои паи конкурентам, а государство выставит свою землю в свободный оборот - нардеп-латифундист останется без бизнеса.

Сохранение бизнеса, по подсчетам журналистов, будет стоить около 70 миллионов долларов. Нардеп начинает судорожно искать выход из ситуации. Он, явно понимая, что не входя в парламентское большинство, с помощью одного только округа, не отобьет такую сумму, решил найти вотчину побогаче – присосаться к бюджету города.



И вишенка на торте. Сеть облетело фото картонного Колыхаева, фигурку которого обнимает экс-председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в организации нападения на херсонского чиновника и активистку Екатерину Гандзюк.

Колыхаев или должен объясниться по этому поводу – мол, знать не знаю этого человека (во что впрочем никто не поверит. Так как в сети десятки фотографий совместного время провождения, награждения Колыхаева Мангером и совместного визита в больницу на открытие отделения). Или разделить ответственность за громкое и дерзкое преступление со своим товарищем.

Но впрочем, для таких людей идти по трупам – привычное дело. Не зря местные журналисты за спину называют Колыхаева «Сатана Каховский» или же «Смазливый сатана», намекая, что за миловидной внешностью скрывается демон