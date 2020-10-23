Грязный воздух – это одна из основных проблем Киева.

Из-за сжигания мусора, автомобильных выхлопов и промышленного смога среди киевлян наблюдается повышенный рост заболеваний дыхательной системы, болезней сердца и предрасположенность к онкологии.

Чтобы не довести Киев до состояния, непригодного для жизни, депутат Киевсовета Людмила Костенко предлагает создать в городе сеть воздухоочистительных башен Smog Free Tower, а гражданская активистка Юлия Сёмик разработала для столицы стратегии рационального обращения с отходами.

Не видно, значит, не существует

Коварство загрязненного воздуха в том, что мы не замечаем, сколько в нем вредных примесей. Подобно радиации, городской смог убивает медленно и незаметно, но столь же неотвратимо. 790 тыс. смертей только в Европе ежегодно, по мнению исследователей из Университетского медицинского центра Майнце (Германия), вызваны загрязнениям окружающей среды. В группе риска преимущественно жители мегаполисов, и киевляне здесь не исключение. Руководитель исследования Томас Мюнцель отмечает, что при среднеевропейской смертности от загрязнения воздуха – 120 чел. на 100 тыс. населения, в Украине этот показатель заметно выше – свыше 200 смертей на 100 тыс. населения в год. А это ежегодно 80 тыс. преждевременных смертей украинцев.

Несмотря на устрашающие цифры, нынешняя власть не предпринимает активных действий по спасению киевлян. Первой среди депутатов Киевсовета, кто подняла вопрос о безопасности столичного воздуха, стала Людмила Костенко. В своей колонке для The Page Костенко отметила, что «основной причиной загрязнения в мегаполисах является автомобильная загазованность. Власти европейских столиц тратят миллионы бюджетных средств только на разработку рациональных транспортных схем, которые бы позволили не только быстро и необременительно перемещаться по городу, но и уменьшали негативное воздействие на экологию».

(Депутат Киевсовета Людмила Костенко)

В европейских столицах уже не первый год действуют эффективные меры по уменьшению выхлопных выбросов. С 2003 года за въезд в центр Лондона все автомобилисты, кроме муниципального транспорта и такси, оплачивают ежедневную экологическую пошлину в размере 11,5 фунтов (430 грн.) В 2008 году в Берлине создана особая экологическая зона Umweltzone площадью 88 км², куда воспрещен въезд автомобилей, чьи выбросы не соответствуют европейским эко-нормативам. А с 2017 г. по Парижу запрещено передвигаться на автомобиле, старше 20 лет.

(Париж в автомобильном смоге)

Киеву пока нельзя похвастаться удачными нововведениями в борьбе с автомобильными выбросами. Главной причиной загазованности украинской столицы Людмила Костенко считает отсутствие единой транспортной схемы. «Где в городе уместнее развивать трамвайный транспорт, который не зависит от пробок? А где строить крепкие широкополосные магистрали, потому что здесь не первый год проходят пути тридцатитонных фур? На много частных, но важных вопросов и отвечает подобная схема. И сегодня Берлин, который не пожалел денег для разработки транспортной схемы, в три раза менее загрязнен, чем Киев».

Сотрудники Центральной геофизической обсерватории им. Б. Срезневского информируют, что в сентябре в воздухе Киева концентрация опасного диоксида азота превышала в три раза. По мнению европейских медиков, именно диоксид азота приводит к преждевременному старению, детскому и старческому слабоумию, а также провоцирует онкологии. Неутешительная статистика только подтверждает выводы ученых - за первых четыре месяца 2020 г. в Украине умерло 200 тыс. чел.

«Деньги лежат у нас под ногами»

Одной из причин опасного загрязнения воздуха в сентябре стал пожар на Дарницкой свалке. В результате горения мусора Левый берег Киева оказался в дыму. Населению рекомендовали не открывать окон и по возможности оставаться дома.

(Пожар на Дарницкой свалке)

По мнению гражданской активистки, члена ГО «Ассоциация предприятий в сфере обращения с опасными отходами» Юлии Сёмик, в Украине полностью отсутствует стратегия обращения с бытовыми отходами. Единственным законным методом обращения с мусором является тотальное сжигание. «На сегодня в Украине нет ни одного легального безопасного перерабатывающего завода. Ни один законопроект в сфере мусора не дошел до реализации на местном уровне. Чиновникам выгодно поддерживать сжигание, ведь они зарабатывают на черном рынке вторичного сырья».

(Гражданский активист, член ГО «Ассоциация предприятий в сфере обращения с опасными отходами» Юлия Сёмик)

Согласно действующим схемам, сортировка мусора производится нелегально. При этом участников схем не заботит ни безопасность работников свалок, ни безопасность полученного сырья, ни безопасность живущих рядом с мусором людей. Для дельцов, которые зарабатывают на нелегальном мусоре, и для чиновников, которые их покрывают, интерес представляет только получение необлагаемой налогами прибыли. По оценке эксперта, в среднем тона отсортированных отходов стоит 1 500 грн., а стоимость тонны пластика достигает 10 000 – 15 000 грн.

Когда немцы говорят о мусорном бизнесе, то напоминают, что «деньги лежат у нас под ногами». Украина же находится на пороге того, чтобы погрязнуть в бытовых отходах и задохнуться от дыма, от их сжигания. По мнению Юлии Сёмик, чтобы спасти экологическую ситуацию, стране следует внедрить две стратегии. Во-первых, нужно применить политическую волю и наконец-то на государственном уровне утвердить стратегию обращения с бытовыми отходами. Во-вторых, внедрить долгосрочную стратегию культуры обращения детей с мусором: сортировка, утилизация, грамотное потребление. Чем дольше Украина будет находится без регуляторного законодательства в сфере обращения с отходами, тем дороже нам обойдутся последствия мусорного коллапса.

Башни последней надежды

Инициатива Юлии Сёмик не единственная в Киеве, которая направлена на воспитание сознательного поведения школьников при обращении с отходами. С 2018 году действует программа «Kyiv School Recycling», в рамках которой школьники получают знания, а также практические советы, как обращаться с мусором, чтобы минимизировать возможный вред окружающей среде.

(Выступление Людмилы Костенко перед учениками в рамках «Kyiv School Recycling»)

Помимо «Kyiv School Recycling», депутат Киевсовета Людмила Костенко также инициировала петицию №10238, призванную установить в Киеве сеть 7-метровых башен, способных очищать до 30 тыс. м3 воздуха ежечасно каждая. «Киеву просто необходима постоянная защита от микрочастиц. Во-первых, нужно организовывать регулярный полив улиц для уничтожения осевшей пыли. Во-вторых, в городе должна заработать система воздухоочистных башен. Благодаря системе подобных башен такие китайские мегаполисы, как Шанхай и Пекин, имеют уровень загрязнения ниже, чем в миллионниках Канады».

Башни Smog Free Tower датского дизайнера Дааза Розенгаарда не только очищают воздух, но и украшают площади Пекина и Тяньцзинь (Китай), Роттердама (Голландия), Кракова (Польша) и Мехико (Мексика). Во всем мире территории вокруг воздухоочистительных башен становятся открытыми площадками для социального взаимодействия. Здесь часто отдыхает молодежь, общаются старики и назначают неформальные встречи. Именно подобных открытых площадок, по мнению урбанистов, сейчас не хватает Киеву.

(Башня Smog Free Tower в Пекине)

Журналист издания «Деловая столица» Виталий Дяченко уверен, что «для украинской столицы требуется разветвленная система подобных башен, которая смогла бы покрыть город, как вышки сотовой связи». Опыт передовых городов Европы и Китая показал, что миллионы инвестиций, вложенные на очистку воздуха сегодня, - это миллиардная экономия на здравоохранении уже завтра. По мнению Дяченко, «именно от киевлян в первую очередь зависит, сможет ли город воспользоваться новой технологией очистки воздуха или продолжит задыхаться от автомобильного смога и дыма горящих свалок».

Как заметила автор петиции об установке вооздухоочистных башен Людмила Костенко: «Это маленький шаг для каждого киевлянина, но огромный скачок для всего города!»