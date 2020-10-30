Что теперь? Господи, что же со всеми нами теперь будет?!

Да ничего! Нормальненько все будет. Потому что Государственное бюро расследований уже купило телескоп за 17 тысяч гривен… И сможет разглядеть любого злоумышленника хоть на орбите Марса, правда, в перевернутом виде. И даже уничтожить его, если, как рекомендуют в Сети, прислушается к Матиосу и приспособит к телескопу дальнобойный тепловизор. Трепещи, Илон Маск!

Кто в Украине живет, тот на комик-шоу не смеется.

Местные выборы закономерным, но все равно неожиданным образом стали продолжением знаменитого голосования на президентских выборах. Тогда Петр Порошенко своим лицемерием достал страну так, что люди готовы были голосовать за кого угодно, лишь бы вытряхнуть ПАПа из президентского кресла. Прошло чуть более года, и с точно таким же протестным по сути голосованием на местных выборах столкнулся Владимир Зеленский.

Зеленский не похож на Порошенко? Еще как не похож! А вот результаты правления — неотличимы! До скрежета зубовного.

И даже не в отсутствии весенне-летне-осенней посадочной кампании дело, точнее, не только в этом.

У нас ведь не только уже два генпрокурора — на сто процентов люди Зеленского! Это в полной мере касается всех губернаторов, большинства министров и так далее. Президент с подачи своего кварталовского окружения поназначал на ключевые должности дивных «новых лиц». Они такие же жадные и беспринципные, как и в предыдущих правлениях, и отличаются лишь тем, что соображают в госуправлении еще меньше, чем донецкий десант Виктора Януковича.

Нынешняя властная публика натурально бесплодна, что называется — ни посторожить, ни украсть. Эти назначенцы неспособны не то что к очищению и оздоровлению страны, они не в состоянии изобрести даже пристойные схемы собственного обогащения. Поэтому входят в те, которые замутили их предшественники, еще с Януковича начиная.

Понимаете, довольно скоро все в регионах — и граждане, и чиновничество, и бизнес — с некоторой оторопью убедились, что «зеленские» — вовсе не новоявленные хозяева жизни. Нет, они наглые политические рантье, почувствовавшие себя наместниками бога на местах, но на деле способные только паразитировать на коррупционном наследии предшественников.

То есть, их (вместе с кураторами из офиса президента) можно купить, причем, относительно по дешевке. Вот почему всё, как всегда, замечательно у Рината Ахметова, и Виктор Пинчук вовсе не банкрот, и все не так уж плохо у Игоря Коломойского — и жизнь, и на партию «За майбутне» хватает. Да и у местного бизнеса почти ничего не поменялось — очень часто «заносить долю» надо тем же «решалам», которые принимали и при ВФЯ, и при ПАПе, и при ВАЗе.

Чтобы далеко не ходить, почитайте, что творится на таможне. Несмотря на показной гнев президента.

Люди не слепые, они видят, что пафосное лицемерие сменилось лицемерием артистическим. И считают, что их опять обманули. Вот отсюда и то самое протестное голосование, на которое «Слуги» напоролись со всего бестолкового разгона. Избиратели голосовали за кого угодно — за бывших, за проверенных, на ком клейма ставить некуда, за тех, кто даже непонятно, здесь или уже не с нами (дай Бог здоровья Геннадию Кернесу!), лишь бы не за выдвиженцев от Зеленского!

Кстати, центральный штаб «Слуг» этих своих выдвиженцев вдобавок тупо игнорил, обещая и не давая ни денег, ни ресурсов, ни даже поддержки в виде доброго слова от Президента Зеленского.

Опять же, корявые технологические ужимки насчет пыхнуть дурью в пожизненном заключении в свободной экономической зоне, скорбя о трехстах депутанцах, павших за никчемный Будапештский меморандум, ничем помочь партии власти не могли. И не помогли, скорее, наоборот.

Так что, недавние триумфаторы, получите и распишитесь. Партийные проекты Петра Порошенко и Виктора Медведчука откровенно празднуют реванш, и пусть никого не вводит в заблуждение их антагонистическая риторика. Если, не приведи Господь, дойдет до дележа страны, то они распрекрасно договорятся. Собственно, еще в Вене в 2014 году договорились.

Разумеется, ответственные от «Слуг» за проваленную кампанию типа Александра Корниенко публично втирают, что все зашибись — мол, не было ни одного депутата, а теперь — тысячи тысяч… Больше, чем звезд на небе, и даже, чем на кителях некоторых наших военачальников, не выигравших ни одного сражения.

Ага, а просто сравнить уровень поддержки тех же «Слуг» на парламентских выборах и сейчас, им почему-то очень не хочется. Что-то это мне напоминает… А, славную победу русского оружия при Бородино, после которой побежденные французы почему-то продолжили наступление и заняли Москву.

А чего, главное, чтоб Владимир Александрович поверил. И ведь поверит!

Кстати, а партийные функционеры Зеленского всерьез считают своими те жалкие обмылки, которые от «Слуг» проскользнули в разные советы? Тогда они или неумные, или нечестные, или одновременно. Да местные дельцы их фракции перекупят, если не побрезгуют, как уже случилось со многими губернаторами. Чисто для примера, модельный глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, он чей — все еще Владимира Зеленского или давно Игоря Коломойского?

Но раз так, то «Слуг» вполне может ждать ее одна блестящая и грандиозная «победа» — фактический распад монобольшинства. Но многочисленные корниенки и это объяснят, оправдают да еще и награды себе попросят.

А правда в том, что в украинской политике уважают только сильных и, соответственно, победительных. Оступившегося втаптывают и уже не подняться — следите за уже певческой карьерой подававшего и бравшего не только надежды Олега Ляшко.

Владимир Зеленский, который есть первоисточник нынешней власти, допустил главную и потому роковую оплошность: сунувшись и облажавшись на местных выборах, он продемонстрировал слабость. Публичную слабость как промежуточный итог своего президентства!

Разгоняет парламент сильный президент, с которым нельзя не считаться. Верит в победу при трехкратном падении рейтинга своей партсилы президент-слабак (Виктор Андреевич, Ваши грабли в надежных руках!).

Нынешней власти уже никто не боится. Ни в центре, ни на местах. Ее театрально нахмуренные бровки и отрепетированный металл в бархатистом баритоне давно не впечатляют бывалых отечественных станиславских.

Ощущая полную безнаказанность, наши суды именем Украины позволяют себе какие угодно решения, только не в пользу Украины. Олигархи преспокойно повышают тарифы, а фактически — поборы. Кураторы медицинской сферы набивают карманы на всеобщей беде. Внешние партнеры откровенно играют Украиной Зеленского в пристеночек. И даже никчемное руководство ГБР, в чьем послужном списке ни одного осужденного высокопоставленного преступника, демонстративно покупает себе или своим детям бессмысленные игрушки вроде того же телескопа (для дистанционного наблюдения полно специализированной техники, а у этой даже зум толком не меняется!).

Конечная, Владимир Александрович! Отсюда — только вниз. К сожалению, вниз вместе со страной.

По-человечески сочувствующие Владимиру Зеленскому (да я и сам отчасти такой) порой спрашивают: неужели нельзя ничего исправить, изменить, все такое?

Можно, наверное. Вот только тот, кто способен исправить, никогда бы не натворил столько благоглупостей, сколько удалось ВАЗу. Да и поздновато исправлять.

Спецы утверждают: воспитывать ребенка на второй день после рождения — значит упустить время, надо начинать сразу в первый. А еще правильнее — внутриутробное воспитание, приучение к дисциплине. С президентами — аналогично. Но президент Зеленский ведь был зачат в пробирке, только очень большой — съемочный павильон называется…

В любом случае, руководству страны следовало бы собраться — и вместе (чего давненько не было), и с мыслями (у кого есть), чтобы по возможности трезво оценить ситуацию. А для начала признать, что когда президентствующий рыцарь Зеленский решил зайти на олигархического дракона с хвоста, то угодил вовсе не в сказочную пещеру Аладдина.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для «Политеки»