Так и не могу решить, что трагикомичнее: отчаянные попытки Дональда Трампа отсудить выборы у Джозефа Байдена или безнадежные попытки Владимира Зеленского разогнать Конституционный Суд. В любом случае, то, что у нас, нам ближе.

Помните, о чем пророчилось в предыдущих «Телетайпах»? О том, что по итогам местных выборов реваншисты как пророссийского, так и прозападного толка начнут раскачивать страну и требовать досрочных парламентских выборов.

И нате вам: Петр Порошенко со своими ручными репродукторами вещает о политико-правовом кризисе, который вроде бы затеял президент Зеленский, а Виктор Медведчук требует немедленных перевыборов Рады со всех своих телеканалов. Вот такое партнерское разделение труда.

При этом «Окружение Зеленского», такая себе волшебная до икоты страна ОЗ, договорилось до того, что в нашем Конституционном Суде в большинстве своем сидят не обычные судьи-приспособленцы, а махровые агенты ФСБ, которые четко и грамотно, в полном соответствии с украинской Конституцией и украинскими законами разваливают страну.

Порошенко просто рыдает от зависти на плече у Александра Турчинова… Вот же оно как надо было!

Ну да, ну да: враги, конечно же, виноваты, а не бездарная власть, которая за полтора года не удосужилась заметить, что в важнейшем для страны органе — Конституционном Суде — сидят персонажи, частично набранные туда по принципу личной преданностью еще в период правления Виктора Януковича.

И Медведчук, и Порошенко, и Коломойский — волки: матерые, безжалостные, голодные. Зеленский, конечно — не лох, он — олень, которого волки загоняют в угол. И олень в ужасе обо всем догадывается, но все равно скачет, куда надо волкам.

Могла ли обозначенная троица реваншистов «зарядить» судей КС на принятие скандального решения, чтобы получить отличный повод для раскачивания страны? Разумеется, могла! Особенно, с учетом того, что этой темой при Викторе Януковиче занимался Андрей Портнов. И, по ряду признаков, «зарядили». Но вполне могли и обойтись.

Потому что не худшим поводом для общественного возмущения является то, что итоги местных выборов власть не в состоянии подвести уже десять дней. Зато назначает дату второго тура! Вот представьте: в Днепре до сих пор не определен кандидат, вышедший вместе с действующим мэром Борисом Филатовым в финал. Но выборы, согласно ЦИК, уже 22 ноября. А если до этого времени с первым туром так и не разберутся — суды, пересчеты, все такое? Зеленский, конечно, понизил первого зама главы своей администрации Сергея Трофимова до своего же внештатного советника (что облажавшийся чиновник может присоветовать?!), но хаоса в работе это не уменьшило.

А еще поводом для дестабилизации традиционно является утверждение бюджета. Ныне это натуральный дележ золота Полуботка. Которое существует лишь в легендах и мечтах. С доходной частью нашего бюджета — все так же, только хуже. Там дыра 270 млрд гривен. Чем ее перекрывать собираются? Кредиты нам давать Запад не рвется. Облигации на условиях нашего Минфина тоже как-то не особо продаются, валютные спекулянты вообще начали выводить выручку из Украины. Все большее и ценное, что можно продать, вроде земли и госмонополий, власть вроде как уже продать пообещала. А ФОПы, сколько их ни души, столько денег в бюджет все равно не дадут. Скорее, они вообще уйдут в тень.

Но все равно хитом недели остается, конечно же, дурная катавасия вокруг Конституционного Суда. Дурная, потому что КС разогнать нельзя в принципе. И Конституция Украины, и соответствующий закон специально так выписаны, чтобы любая форма разгона однозначно была преступлением.

Все, даже помалкивающий Андрей Ермак, это уже поняли. Все, кроме Владимира Зеленского. Если б он понял, то никогда бы не задокументировал собственное намерение преступить закон, подавая законопроект о роспуске КС от своего имени — нашел бы кого не жалко, вроде Николая Тищенко. Но олень скачет, прижав уши…

Я предупреждал, что бестолковое — чисто по-человечески бестолковое! — поведение президента способно окончательно добить управляемость монобольшиство, которое и без того штормит. И что делает Владимир Александрович?

Он приезжает на свою фракцию и дает ультимативное распоряжение зажмуриться и проголосовать его явно неконституционный законопроект. И спешно от «Слуг народа» уезжает на телеканал Виктора Пинчука, где выступает на подтанцовке у «слуг транснационалов»!

Понимаете, он не стал как-то аргументировать позицию, вместо этого пригрозил разогнать и Верховную Раду в придачу к Конституционную Суду (просто ракетный разгонный блок какой-то, ему бы у Илона Маска работать или хоть у Дмитрия Рогозина). У депутатов после местных выборов была куча вопросов к президенту, были хотелки, обидки и прочее, а он их демонстративно проигнорировал — эфир на ICTV оказался важнее. А на эфире одиозные «антикоррупционные» деятели нарезали президенту задачи, а он послушно поддакивал…

Не знаю, как Зеленскому, а мне было стыдно. И обидно за державу.

То есть, Владимир Зеленский отвесил откровенную пощечину своим депутатам. И незамедлительно получил ответную оплеуху, потому что значительная часть «Слуг» отказалась голосовать за законопроект своего любимого президента. А затем Зеленскому прилетела пощечина от Дмитрия Разумкова, который подал свой законопроект, призванный урегулировать ситуацию с КС, декларациями и антикоррупционным законодательством. И депутаты, включая «Слуг», вроде бы готовы были проголосовать за законопроект спикера (явное унижение президента!), но тут всем им по мордасам прошелся Александр Дубинский, который подал свой законопроект, альтернативный уже разумковскому…

Согласитесь, эти политические пощечины куда увесистее, чем никчемный мордобойчик коллег по фракции Гео Лероса и Александра Юрченко. Подумаешь, бывший городской художник изобразил мурал на физиономии бывшего городского активиста — эка невидаль!

А законопроект Дубинского — это замысловатый ход (на подобных комбинациях, кстати, специализируется Игорь Коломойский). С одной стороны, он задерживает голосование по законопроекту Разумкова, что на руку Зеленскому, которому самостоятельность спикера — хуже коронавируса. Но с другой стороны — того же президента подставляет перед западными партнерами, которым Зеленский пообещал уладить конфузию с КС за несколько дней. Есть и третья сторона: законопроект Дубинского по факту удовлетворяет все желания судейских, выводя их из-под антикоррупционного контроля — вот почему я полагаю, что без Портнова этот пазл ни за что бы не сложился.

А теперь прогноз.

Сомневаюсь, что судьи КС добровольно пойдут в отставку, какие суммы им ни сулили (как клевещут в Телеграме) и как бы депутаты дружно их не уговаривали. Распустить и перезагрузить по своему желанию Конституционный Суд Владимиру Зеленскому не удастся. А если попробует — суд тривиально не подчинится, заявит о попытке узурпации власти, а в Раде немедленно найдутся депутаты, требующие начать процедуру импичмента (тоже безнадежная и чисто пропагандистская затея).

Компромисс будет найдет на том, что КС не станет отменять откровенно сомнительный закон о продаже земли, на этом все заинтересованные стороны, включая Запад, и успокоятся. До тех пор, пока президент Зеленский под руководством своей «волшебной страны ОЗ» не вляпается в очередной капкан, расставленный реваншистами. И станет еще податливее.

Вот не случайно хитрый лис Леонид Кравчук внезапно пообещал выборы на Донбассе весной. Это станет вполне возможным, если совместить их с досрочными парламентскими…

А единственной безусловно позитивной общественной новостью недели стало освобождение нацгвардейца Виталия Маркива из-под абсурдного приговора в Италии. Вот умеет же Арсен Аваков выбрать подходящий момент для качественной засветки. Кстати, тоже своеобразная пощечина Президенту, который здесь оказался не у дел.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для «Политеки»