Рытьем могил встретил надвигающуюся на Днепр пандемию коронавируса мэр города Борис Филатов.

Об этом пише Мinlustr.

Ни закупкой современного оборудования, ни строительством новых больничных корпусов, ни доплатами медикам… Нет! 600 ям для трупов людей, которые еще не умерли – вот в чем заключалась реакция городских властей на эпидемию. Неудивительно, что за Борисом Альбертовичем в народе молниеносно закрепилось прозвище «Могильщик». И вполне очевидно, что этим рытьем могил Филатов задал всей своей властной вертикали установку – решаем не проблему, а реагируем лишь на ее последствие. Разумеется, что при такой постановке вопроса о медицине города напрочь забыли. Остались проигнорированными призывы местных специалистов и депутатов горсовета, не входящих в мэрское большинство, о необходимости перекинуть на здравоохранение бюджетные деньги, предназначенные для пиара Филатова и его окружения, а также для благоустройства дворов, парков и скверов, для озеленения города, разбивание клумб, реконструкции улицы Короленко. Как итог – полная разруха и хаос в лечебных заведениях. Один из самых красноречивых примеров – 21-я больница. Она назначена базовой в Днепре для приема зараженных коронавирусом. В самом начале пандемии разошлось видео, снятое в ее стенах. То, что запечатлено на кадрах, можно назвать лишь кошмаром и ужасом: обшарпанные стены, ржавые краны, стоящие в палатах впритык друг к другу кровати, а вместо унитаза – тазик! Как такое может быть в 21 веке, в европейском городе?! А ведь это одна из множества больниц, которые Филатов с боями перевел из областной коммунальной собственности в городскую, но ничего, в итоге, для этих больниц так и не сделал, использовав их лишь для назначения своих людей главврачами, за что они ему в ответ обеспечивали нужное голосование на выборах….

Всем мало-мальски здравомыслящим людям было очевидно: надо срочно изыскивать деньги на быстрый ремонт корпусов больниц, а также для размещения на территории лечебных учреждений (где это возможно) быстровозводимых конструкций для оборудования палат, манипуляционных, диагностических кабинетов и т.д. Также говорилось о необходимости закупить аппараты искусственной вентиляции легких эксперт-класса, так как с короновирусом могут эффективно бороться только они. Их Днепру, по оценкам экспертов, нужно минимум 200 штук. Минимум!

Ничего из этого Филатов не сделал. По сей день в Днепре всего несколько ИВЛ эксперт-класса, и в большинстве больниц такого оборудования нет в принципе! Рост больных коронавирусом привел к нехватке больничных палат. Во всех больницах Днепра пациентов с COVID-19 уже кладут в коридорах. А больных не только с легкой, но и средней степенью врачи отказываться госпитализировать – некуда класть!

Прогнозируемо возникла проблема с кислородом. Его резко не хватает. К значительному количеству коек он просто не подведен.

Как на все это реагирует Филатов? Очень просто: после резкого всплеска заболеваемости, вызванного массовыми гуляниями на День города, которые «Могильщик» использовал для пиара себя, любимого, он запретил пресс-службе горсовета публиковать ежесуточный прирост больных коронавирусом. Теперь ежедневная сводка мэрии состоит в том, что называется общая цифра больных коронавирусом с момента начала эпидемии. И все.

Что же касается денег на пиар, то эту статью бюджетных расходов Борис Филатов даже в разгар пандемии не сократил ни на копейку. Какое может быть сокращение?! Ему еще надо повторно избраться мэром, чтобы продолжать осваивать миллиарды бюджетных гривен через постоянное латание дорог и многолетние «ремонты» мостов. А медицина? Медицина подождет! Тем более, что о больных мэр уже позаботился – их ждут 600 могил, вырытых за бюджетный счет. А если их не хватит, то выкопают новые. Для «Могильщика» это не проблема!

Александр Колпаков.