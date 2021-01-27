Известное пророчество "фашисты будущего будут именовать себя антифашистами", в Украине приобрело неожиданную форму: реальные рейдеры маскируются под борцов с рейдерством, а полукриминальные лица называют себя борцами за справедливость и давят на чиновников, которые принимают законные решения.

Как пишет Обозреватель, новостные ленты забиты сообщениями о пикетировании Министерства юстиции представителями "Правого сектора". Участники пикета обвиняют министра юстиции Дениса Малюську в "заигрывании" с "рейдерами", которые якобы пытаются отобрать рынок "Столичный". Хотя на самом деле бойцы ВС уже более месяца резвятся по заказу реального рейдера, известной киевской предпринимательницы Влады Молчановой. Они организуют различные бутафорские акции, цель которых одна: легализовать незаконные схемы отбора собственности, реализованные Молчановой и ее гражданским мужем Сергеем Коровченко. Они уже несколько раз пытались через черных рейдеров списать акции с мажоритарного собственника "Столичного", но этому мешает принципиальная позиция Минюста и его руководителя.

В частности, на днях антирейдерская комиссия во главе с Денисом Малюськой в очередной раз приняла решение об отмене внесенных "черными регистраторами" изменений в госреестр права собственности в отношении имущества рынка "Столичный", на которое было наложено судебное обременение. И это был справедливый и законный вердикт. Ведь споры между акционерами рынка "Столичный" решаются в судах – и пока Фемида не скажет своего окончательного слова, любое нарушение существующего статус-кво недопустимо. Тем более, с учетом судебного запрета менять собственника имущества стоимостью более 300 миллионов гривен.

Однако пикетчиков такие "мелочи", как закон, не останавливают.

Чувствуя уровень агрессии "титушек" из "Правого сектора", логично предположить, что к организации пикетов могут быть причастны представители так называемого "Закарпатского батальона" "ПС" – того самого, который фигурировал в свое время в деле о стрельбе в Мукачево и в ряде более мелких рейдерских скандалов.

Вынуждены с тревогой констатировать ситуацию, при которой агрессивно настроенная улица пытается влиять на решения антирейдерской комиссии, выступая при этом на стороне рейдеров.

К лоббированию интересов Молчановой присоединился также представитель Киевской организации ВО "Батьківщина" Михаил Ковальчук, который организовывает информационное сопровождение атаки на Минюст и министра Малюську. Возможно, он также причастен и к организации пикетов.

В связи с вышеизложенным, Обозреватель обращается к "Правому сектору" с просьбой не порочить идеалы, с которыми отчаянные ребята, которые были костяком этой организации, в свое время шли в атаки на улицу Грушевского и Институтскую, отправлялись на фронт, убивали врагов и хоронили побратимов. Мы все мечтаем построить справедливую и успешную страну. И начать это делать следует с соблюдения закона и признания приоритетности силы права над правом силы. Тогда как часть людей, называющих себя сторонниками "Правого сектора" дискредитирует организацию и играет на руку реальным рейдерам. Зная их привычки, логично предположить, что так и до выстрелов может дойти.

Мы обращаемся также к Национальной полиции Украины, Министерству внутренних дел и другим силовым ведомствам нашего государства с просьбой навести порядок и не дать вооруженным молодчикам возможности давить на государственные структуры с целью заставить их отойти от законодательства.

Обозреватель также обращается к председателю ВО "Батьківщина" Юлии Владимировне Тимошенко : уважаемая Юлия Владимировна, вы, похоже, допустили огромную ошибку, отдав столичную партию на откуп Владе Молчановой и ее одиозному мужу Сергею Коровченко. Подобная неразборчивость в делегировании "франшизы" может дорого стоить всей политической силе, которую вы возглавляете: сотрудничество с рейдерами и коллаборационистами непременно скажется на уровне электоральной поддержки "Батьківщини" и репутации всей партии. Просьба не стоять в стороне ситуации, а вмешаться в рейдерский конфликт с привлечением вашей политической силы. Это тот период, когда надо больше заниматься не собственным внешним видом, а киевской ячейкой партии и сохранением электоральных симпатий украинцев.

Также просим Дмитрия Яроша растолковать идеологию и принципы деятельности организации, к созданию которой он в свое время был причастен: господин Дмитрий, возможно вы понимаете, что случилось с вашим бывшим детищем.

Напомним, конфликт между акционерами крупнейшего в Украине рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный" разгорелся после того, как на предприятии был проведен глубокий аудит. Он был инициирован мажоритарным владельцем рынка Александром Стельмахом. Он заинтересовался, почему за несколько лет работы предприятия, в котором вращаются огромные суммы оборотных средств, мажоритарный собственник не получил ни копейки дивидендов.

В ходе проверки аудиторы установили: предприятие руками подконтрольной миноритарному акционеру Владе Молчановой администрации загонялось в искусственные долги, а имущество рынке оказалось в залоге у аффилированных с ней же предприятий. Более того, результаты аудита давали основания предположить, что рынок умышленно доводился до банкротства. Возможно – из-за желания самой Молчановой забрать ценную пристоличную землю, на которой расположен "Столичный", под строительство очередных многоэтажек, которые повсеместно возводит ее компания Stolitsa Group.

Эти предположения впоследствии подтвердились в судах, где Влада Молчанова добивалась фактического признания банкротом предприятия, которое после смены администрации впервые за много лет начало приносить прибыль и рассчитываться с "унаследованными долгами".

В результате "Столичный" оказался в эпицентре судебных процессов, инициированных как Молчановой, так и действующей администрацией рынка, пытающейся спасти предприятие.

Параллельно компания "Спецстрой-Монолит", которую также связывают с Молчановой, взялась требовать передачи ей права собственности на один из павильонов "Столичного" – якобы в счет погашения долга рынка перед этой компанией. Впрочем представители нынешней администрации "Столичного" обнародовали документы, согласно которым в 2015 году "Спецстрой-Монолит" предоставил рынку целевой беспроцентный заем в размере 21 млн грн, а также подтвердили тот факт, что до 2019 года со счетов "Столичного" на счета кредитора было перечислено сумму, превышающую размер того займа почти на 5 млн гривен.

Однако с помощью неправомерных действий государственных регистраторов по изменению права собственности на павильон, на который было наложено судебное обременение, "Спецстрой-Монолит" переоформил объект стоимостью более 300 млн гривен на себя.

И именно отменой доказанного неправомерного внесения изменений в электронный реестр, которое приняла антирейдерская комиссия при Минюсте, и возмущены сейчас так называемые представители "Правого сектора". Которые стали игрушкой в руках Влады Молчановой, пытающегося под "дымовой завесой" патриотических лозунгов завладеть чужим имуществом.