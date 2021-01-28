В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №28. Дмитрий КИВА

Дмитрий Кива: покоряя небо

Когда по жизни ведет мечта, человек способен достичь любых высот. Выдающийся авиаконструктор и ученый в области самолетостроения Дмитрий Семенович Кива влюбился в небо с детства. Он учился в школе неподалеку от Харьковского авиационного института, где было много детей из семей преподавателей этого учебного заведения. Затаив дыхание, любознательный Дмитрий слушал разговоры об авиации, особенно увлекаясь конструированием самолетов. Так что выбор будущей профессии был однозначным: в 1959 году юноша стал студентом ХАИ.

Дмитрий учился с удовольствием, вдохновением, ему нравилась научно-исследовательская работа, он был активным членом студенческого конструкторского бюро. Первым научным достижением юного изобретателя стало создание аппарата на воздушной подушке (АПП-3). Он с интересом сам смоделировал и собрал устройство, но во время очередного испытания произошло неожиданное – оторвался винт. К счастью, судьба оберегала юношу. Хотя он и получил множество травм, но все же не испугался, не разочаровался в избранном деле. Призвание вело Дмитрия дальше, в безграничные миры авиационных изобретений...

Незабываемым событием в жизни молодого Дмитрия Кивы стала встреча с легендой украинского авиастроения Олегом Антоновым. Особое впечатление на старшекурсника произвело выступление выдающегося конструктора перед студенчеством и преподавателями института в 1963 году, в котором он рассказывал о своем видении перспектив развития самолетостроения. Как семена, что падают на вспаханную землю, слова Антонова еще более разожгли огонь научного поиска, который горел в сердце Дмитрия. Поэтому вполне закономерным стало приглашение самого Олега Антонова, который искал талантливых выпускников, к работе в свое опытно-конструкторское бюро (ГКБ). Влюбленность в небо и незаурядный интеллект молодого специалиста, его природные способности организатора и менеджера очень импонировали метру авиации. В 1979 году он назначил Д.Киву своим заместителем по легким самолетам Ан-2, Ан-3, Ан-14, Ан-28, поручив одновременно разрабатывать новое направление в самолетостроении - нормы сертификации и безопасности полетов в соответствии с мировыми стандартами. Именно Дмитрию Семеновичу принадлежит первенство в создании таких норм в СССР, а Ан-28 стал первым сертифицированным самолетом в соответствии с этими требованиями.

На Авиационном научно-техническом комплексе имени Антонова (АНТК) Дмитрий Кива прошел все этапы профессионального роста от молодого специалиста до главного конструктора (1987 г.), первого заместителя генерального конструктора (1991г.), исполняющего обязанности (2005г.) и генерального конструктора АНТК имени Антонова (2006 г.).

Укрепить позиции отечественного авиастроения и повысить статус нашего государства в мире – так видел свою главную задачу руководитель ведущего авиационного предприятия Дмитрий Кива. И хотя первые годы независимости стали самыми тяжелыми в отечественном самолетостроении, так как разрушились устоявшиеся научные и производственные связи, Дмитрий Семенович сумел сохранить самое главное – коллектив. Ведь он как никто знал, что успех дела напрямую зависит от квалификации представителей десятков профессий и специальностей – инженеров, технологов, конструкторов, ученых, осуществляющих исследования по многим научным направлениям, включая аэродинамику, прочность летательных аппаратов, механику, гидравлику, авионику, материаловедение и т.д. В это время Дмитрий Семенович направлял свои усилия на создание современной научно-технической базы, расширял научные контакты с ведущими учреждениями Украины. Жизнь подтвердила, что выбранный курс был верным. Концентрация научного потенциала в деле разработки новых модификаций серии «Ан» и модернизация уже испытанных образцов, позволила выйти вперед в продвижении отечественной авиатехники на мировых рынках.

Дмитрий Семенович Кива лично принимал участие в создании всех «Анов». Под его руководством были введены в эксплуатацию многоцелевые самолеты Ан-3, Ан-28, Ан-32, Ан-38, Ан-74 и их модификации; средний транспортный самолет Ан-70, тяжелые транспортные самолеты Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия», региональные пассажирские самолеты Ан-140 и Ан-148.

В 2010 году Д.Кива стал Президентом-Генеральным конструктором Государственного предприятия «Антонов». Он руководит деятельностью 50 различных испытательных комплексов, лабораторий и стендов, испытывающих конструкции будущих самолетов и гарантии их надежности. Его усилиями ГП «Антонов» превратилось в настоящего лидера отечественной авиапромышленности. Здесь быстро внедряются новые технологии и научные идеи, используются «ноу-хау». Предприятие успешно вводит в практику современные информационные технологии. Первым самолетом, который был полностью сконструирован с помощью «цифры», стал Ан-148. Это обеспечило сокращение сроков его производства и открыло путь к использованию цифровых технологий на этапах серийного производства. На предприятии проводятся аэродинамические исследования, испытания прочности конструкций. ГП «Антонов» также становится лидером в использовании полимерных композитных материалов.

Дмитрию Семеновичу удалось создать разветвленную систему международных связей и интегрировать серийное производство «Анов» во многие страны мира. Параллельно осуществлялись многоплановые совместные проекты. Значительное развитие получило сотрудничество с предприятиями Ирана, Индии, Китая, Германии, Польши, Франции, Великобритании. А о том, что украинские «Аны» получили международное признание свидетельствовало то, что они начали летать в более чем 80 странах мира! Их конкурентоспособность на мировом рынке была вне всяких сомнений, ведь эти самолеты были способны выполнять полеты в любых экстремальных условиях - в холодном Заполярье, жарком влажном климате или на высокогорье. Так, Ан-148-100, рассчитанный на 80 мест, доказал свою пригодность к полетам в диапазоне температур от -55 до +45 градусов, а турбовинтовой Ан-140, на 52 места, успешно работал в условиях морозной Якутии, выполняя посадки на разные типы почв.

Особой гордостью отечественного самолетостроения стало совершенствование и модернизация известных на весь мир тяжелых транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». Для их использования в международных перевозках – коммерческих, военных, гуманитарных – было проведено переоборудование двигателей и навигационного оборудования, пересмотрены экологические характеристики. В целом, работа по организации транспортных перевозок всегда была в центре внимания Дмитрия Кивы. Он создал специальное подразделение под названием «Авиалинии Антонова», которое широко специализировалось на перевозке международных грузов. На счету этого транспортного подразделения абсолютно уникальные перевозки: трансформатор весом 175 т из австрийского города Линц в американский Хьюстон; генератор массой 187,6 т из Франкфурта (Германия) в Ереван (Армения), строительная техника весом 247 т из Праги (Чехия) в Ташкент (Узбекистан) и другие. Благодаря усилиям Д.Кивы «Авиалинии Антонова» получили статус национальной авиакомпании, а США предоставили ей «пятую степень свободы», позволив выполнять внутренние рейсы перевозки грузов по заказу американских компаний. В целом, Кива добился подписания долгосрочных соглашений на транспортные перевозки с правительствами 18 стран мира.

В приоритете у Дмитрия Кивы были также самолеты специального назначения, которых на ГП «Антонов» было разработано около 80 (!). Так, противопожарный Ан-32П, модернизированный на базе Ан-32, стал единственным в мире самолетом, который мог выливать на огонь сразу 8 т противопожарной жидкости и доставлять в места пожаров спасателей, грузы, эвакуировать пострадавших, вести мониторинг зоны бедствия. Среди специальных самолетов пользовался популярностью морской патрульный самолет, предназначенный для береговой службы охраны Ан-74МП, и медицинский самолет Ан-74ТК-100С, который имел все необходимое оборудование для срочного лечения больных и их быстрой доставки в медицинские учреждения.

Развивая высокие технологии, ГП «АНТОНОВ» тесно сотрудничал с Национальной академией наук Украины, научно-исследовательскими институтами и университетами, способствовал подготовке научных кадров. Конечно, вдохновителем этого очень важного направления был руководитель, который всю свою жизнь посвятил разработке и совершенствованию авиационных технологий. Дмитрий Семенович Кива – доктор технических наук (1990 г.), профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Украины (2006 г.). Он является автором около 100 научных работ, имеет 16 авторских свидетельств и патентов в области разработки пассажирских, грузовых и многоцелевых самолетов, исследований по конструктивным и технологическим решениям, разработок методов обеспечения высокой надежности, безопасности и ресурса самолетов.

...Дмитрий Кива. Выдающийся авиаконструктор, который внес уникальный вклад в развитие отечественной авиационной отрасли. Неутомимый ученый, исследовавший и внедривший в жизнь многие изобретения и технологические решения. Настойчивый и решительный руководитель, который вывел возглавляемое им учреждение в лидеры мирового самолетостроения. Человек многогранного таланта, который сделал все, чтобы Украина прославилась как авиастроительная держава на международном уровне.

В 2004 году Дмитрий Кива был удостоен высшего государственного звания «Герой Украины» с вручением ордена Державы. Также он награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени и Орденом «За заслуги» I, II и III степеней.

Дмитрий Кива - заслуженный деятель науки и техники Украины, Лауреат государственной премии Украины в области науки и техники (1994), Лауреат премии имени О.К.Антонова Национальной академии наук Украины (2002).

21 марта 2009 года Дмитрий Кива на торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2008» был удостоен высокого титула «Промышленник года».

24 марта 2012 года Дмитрий Кива, как Президент-Генеральный конструктор ГП «Антонов», на торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2011» получил престижную награду в номинации «Национальная торговая марка года-2011».

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»