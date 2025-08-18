Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что у нас не было хороших ожиданий от встречи Трампа с путиным на Аляске, но главное – не подтвердились плохие, в общем результатов и нет, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, мы оцениваем результат положительным или отрицательным относительно своих ожиданий, и в этом ракурсе встреча путина и Трампа на Аляске для нас закончилась не так уж плохо. Кто-то, отмечает он, может, и думал, что результатом этих переговоров будет перемирие или мир, но это скорее в рамках чуда, и теперь многие истерят из-за того, что Трамп и путин пожали друг другу руки, мыло улыбались, но другого ожидать и не стоило, Трамп ведь все так же не разобрался в нашей войне и не отличит Херсонскую область от Камчатки.

«Вы, наверное, слышали такую известную фразу, ее придумал не я, ее придумали физики: «Отсутствие результата – тоже результат». Это результат называется нулевой. У этого саммита, на мой взгляд, не могло быть позитивного исхода для Украины, только нулевой, то есть саммит провалился и ничего не получилось, либо отрицательный», – констатирует Михаил Шейтельман.

Самым ожидаемым и отрицательным результатом встречи, отмечает он, были бы заявления об возобновлении российско-американских отношений, возобновлении авиаперевозок, взаимных инвестициях, снятие санкций с рф за какие-то обещания и так далее. И вот этого всего, констатирует эксперт, не случилось, даже отменили обед, на котором должны были быть с российской стороны Дмитриев и Силуанов, а с американской – Бессент и Лютник, то есть ни о какой торговли они даже поговорить не успели.

«Для меня этот нулевой результат – это лучшее, что можно было придумать. Это означает, что переговоры провалились. И заметьте, что так же считает Джонсон, то есть я не один все-таки в этом мире. Вот Борис Джонсон пишет: «Трампу нужно было встретиться с реальностью. Он встретился, все увидел и все понял». Я не знаю, понял ли Трамп. Не знаю, не уверен в этом вообще ни разу. Но мы получили от Трампа наилучшее, что мы могли получить в этот день», – заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Богданов пояснил, что если бы Украина не выстояла, то путин распространил бы свое влияние на всю Европу.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как Украина улучшает переговорные позиции с помощью адских санкций.