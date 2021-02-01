Продолжаем знакомить наших читателей с «плодотворной работой и успехми» нового руководителя Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой (https://kp.ua/politics/686543-smy-vladyslava-mahaletskaia-y-Smart-reforma-hosprodpotrebsluzhby) по наведению там порядка и как она говорит, по «борьбе со сложившимся там социализмом с коррупционным лицом».

Об этом пишет ГолосUA.

Как стало известно, 18 января 2021 года Владислава Магалецкая на своей страничке Facebook очередной раз размещает пафосную, душераздирающую публикацию, в которой она рассказывает как она проводит мегачистку региональных руководителей Госпродпотребслужбы – за неполные четыре месяца своей работы смогла уволить восемь неугодных руководителей Госпродпотребслужбы.

Сразу у нас возникает вопрос, почему госпожа Магалецкая громко заявляет о снятии неугодных руководителей, но при этом скромно молчит о новых назначениях на эти стратегически важные должности в системе Госпродпотребслужбе. Кто эти люди? Какие они специалисты? За какие такие заслуги они получают такие должности?

Давайте разберем одно из назначений Магалецкой на фактически одну из самых важных ответственных региональных должностей в Госпродпотребслужбе.

Знакомьтесь – новый руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области Стратович Ярослав Михайлович.

Краткое досье: Стратович Ярослав Михайлович, 1969 года рождения, в 1986 году окончил Московский государственный технический университет им. Баумана, с 1994 года работал в органах Налоговой службы Украины, дослужившись до заместителя начальника Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области (2012 год), с 2013 года по декабрь 2020 года работал на различных руководящих должностях Государственного предприятия «Документ» Государственной миграционной службы Украины.

В 2017 году Стратович стал активным членом пророссийской политической партии «Розумна сила», с которой связывают бывших топ-чиновников времен Януковича, а также действующего народного депутата от ОПЗЖ Г.Мамку (https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/06/27/7184720/ – оставляем ссылку расследования Украинской правды).

30 декабря 2020 года назначен на должность главного специалиста центрального аппарата Госпродпотребслужбы Украины.

31 декабря 2020 года, на сайте службы появилась информация о том, что начата проверка, предусмотренная законом «Об очищении власти» по Стратовичу Ярославу Михайловичу.

А уже 04 января 2021 года (первый рабочий день в новом году) он назначен Магалецкой начальником Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области. На сайте службы о назначении тишина. Но, появилась информация на сайте YouControl (https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/40342996/)

При этом, стоит отметить, что назначение Ярослава Стратовича в Госпродпотребслужбу было осуществлено Магалецкой не смотря на то, что на него распространяются люстрационные запреты, предусмотренные Законом Украины «Об очищении власти».

Как мы видим, Ярослав Стратович сверх оперативно получает от Магалецкой практически самую ключевую должность регионального руководителя. И тут же возникает вопрос – чем руководствовалась Владислава Магалецкая при назначении этого налоговика – «специалиста в вопросах Госпродпотребслужбы»?

Как он за один рабочий день смог доказать Магалецкой свои профессиональные качества и умения?

Оставим профессиональные качества Ярослава Стратовича как руководителя одного из стратегических органов, который отвечает за продовольственную и пищевую безопасность нашей страны.

Остановимся на определенных пробелах в биографии бывшего налоговика Стратовича, которые могут указывать на его не только пророссийские политические взгляды, но и совершения им действий, направленных против основ Национальной безопасности Украины.

А теперь все по порядку…

Изучая деятельность Стратовича в политической партии «Розумна сила», мы обратили внимание на частые посещения им, начиная с 2014 года, территории Российской Федерации и оккупированной агрессором территории АР Крым.

Мы задались вопросом какие же причины столь частых его выездов и пришли к выводу, что одной из причин есть то обстоятельство, что после своего увольнения с налоговых органов Украины (ноябрь 2012 года), Ярослав Стратович в декабре 2012 года приобретает в АР Крым две VIP-квартиры в фешенебельном доме у моря по адресу: г. Ялта, г. Алупка, ул. Ленина, д.66-Б, кв. 16 и кв. 17, при этом оформивши право собственности кв. 16 на себя, а кв. 17 на свою жену – Стратович Наталью Викторовну.

Устроившись на работу в ГП «Документ» Государственной миграционной службы Украины, Стратович понимал что рано или поздно, учитывая то, что он работает в системе государственных органов, эти VIP-квартиры могут вызвать вопросы в части законности получения им средств, на которые они были приобретены.

И вот в 2015 году, учитывая оккупацию страной агрессором нашей территории АР Крым, у Ярослава Стратовича рождается нехитрый план как скрыть от общественности факт приобретения им фешенебельных квартир. Этот план заключался в необходимости переоформления этой недвижимости за непризнанными Украиной законами страны агрессора – Российской Федерации в органах государственной регистрации и кадастра, с последующей ее продажей гражданам Российской Федерации.

Для подтверждения своих слов, публикуем документы непризнанных Украиной оккупационных органов Крыма, которые свидетельствуют о том, что Стратович и его жена в 2015 году противоправно зарегистрировали квартиры за законами Российской Федерации.

Это скриншоты с Публичной Кадастровой Карты РФ (https://rosreestrmap.ru/?gclid=EAIaIQobChMI8cDJ0cfI7gIVgrWyCh3xkwjmEAAYBCAAEgIuZfD_BwE). По кадастровому номеру мы получаем адреса квартир в анексированном Крыму, г Ялта, г Алупка, ул им Ленина, д 66б, кв 17 и кв 16. Ниже документы, по этим адресам.

Следующим этапом была реализация семьей Стратовичей квартир по законам страны-агрессора гражданке Российской Федерации.

В этой истории по продаже квартир есть две стороны медали:

– первая – морально-этическая – Стратович, работая на стратегически важном госпредприятии на должности борца с коррупцией, для получения выгоды и сокрытия своей фешенебельной недвижимости, во время фактической войны с агрессором, фактически признает законы и право РФ на оккупированные территории АР Крым;

– вторая – уголовно-правовая – Ярослав Стратович и Наталья Стратович, реализовав свою недвижимость по законам Российской Федерации, уплатили от отчуждения своего имущества налоги и сборы на счета оккупационных органов Российской Федерации, чем фактически совершили уголовно-наказуемое преступление против основ Национальной безопасности Украины (ст. 110-2 УК Украины «Финансирование действий совершённых с целью насильственного свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения территорий или государственной границы Украины»).

Также нами были изучены доходы, которые Ярослав Стратович получал в ГП «Документ», а это в среднем около 20 тыс. грн. в месяц. Сейчас его оклад составляет около 9 тыс. грн., плюс расходы на аренду жилья в Одессе по ул. Маршала Говорова (средняя аренда однокомнатной квартиры составляет 7 тыс. грн.) и того на жизнь Стратовичу остается 2 тыс. грн. Значит делаем вывод – основная цель работы Стратовича в Госпродпотребслужбе – это исключительно незаконное зарабатывание денег.

В следующих публикациях мы дадим соответствующие фото и видео материалы. В том числе, нами будет предоставлена довольно интересная и подробная информация о взаимоотношениях нашего «экс-налоговика» с представителем ООО «Аридис» Давыдюком Владимиром, который занимается в Одесском регионе фумигационной деятельностью.

А также интересные факты о покровителе Ярослава Стратовича по фамилии Горан, который как не странно оказался, другом Константина Магалецкого – мужа нашей «шанувальниці» цитат Маргарет Тетчер.