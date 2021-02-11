С начала этого года в отечественных СМИ регулярно появляются сообщения, свидетельствующие о том, что кто-то решил атаковать Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, известное в народе как АРМА. Удары явно носит скоординированный и целенаправленный характер.

Как пишет from-ua, интернет-издание «Открытая Украина» решило разобраться, какова причина атак на АРМА, и кто за ними стоит.

Для начала небольшая справка: АРМА – центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который формирует и реализует государственную политику в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве. Создали его в ноябре 2015 года. Агентство, в частности, проводит анализ статистических данных, результатов исследований и другой информации об обнаружении, розыске и управлении активами. Также формирует и ведет Единый государственный реестр активов, на которые наложен арест по уголовному делу.

Для Украины, где много лет орудовали Янукович и его подельники (да и некоторые соратники Порошенко тоже попадались на коррупции), такая структура как АРМА имеет особое значение. Суды – дело затяжное, а кому-то нужно управлять арестованным криминальным имуществом и реализовывать его. Аналогичные структуры действуют в США, Великобритании, Франции, Румынии, Бельгии, Нидерландах и других странах.

В ведении АРМА сегодня находятся около 3 700 активов, среди них такие гигантские как пресловутое Межигорье сбежавшего экс-президента, Украинский медиахолдинг скрывающегося в России «кошелька Януковича» олигарха Курченко, ТЭЦ братьев Дубневичей на Львовщине, активы группы компаний «Агроинвестгрупп», активы по делам экс-«регионала» Климова, экс-министра доходов и сборов Клименко, недострои афериста-застройщика Войцеховского – и многие другие.

К работе АРМА ранее было немало претензий, но после того, как более года назад в Агентство пришло новое руководство, даже традиционно критически настроенный к любой власти сайт «Наші гроші» признал: АРМА при новых руководителях наконец открыла Единый реестр арестованных активов (ЕДРА), по собственной инициативе создала реестр управителей, стала в разы прозрачнее в плане доступа к информации, начала поиск управителей для активов, о которых говорили, что они «стоят на стопе».

В ответ последовала мощная и жесткая кампания дискредитации и дезорганизации АРМА. Две недели назад неустановленные лица от имени руководства агентства начали обзванивать руководителей межрегиональных территориальных управлений АРМА, явно пытаясь выведать у них компрометирующую информацию, чтобы дискредитировать руководство АРМА.

Также сотрудников АРМА начали запугивать прямыми угрозами, злоумышленники прибегают к психологическим атакам и даже физическим нападениям на руководство Агентства и руководителей профильных структурных подразделений агентства. Апофеоз случился неделю назад: неизвестные лица разбили окна в авто и облили кровью подъезд одного из представителей руководства АРМА Вахтанга Бочоришвили, ответственного за принятие решений, подкинув также отрезанную свиную голову.

Впрочем, помимо акций прямого действия, «подрезают крылья» АРМА в Верховной Раде. Некоторые депутаты парламента предлагают ужать полномочия Агентства и лишить АРМА возможностей принимать полноценное участие в судебных процессах, арестовывать и реализовывать криминальные активы. Одним из ключевых политиков, открыто занимающихся этим вопросом, является нардеп из «Слуги народа», замглавы комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко. Именно она является главным автором и лоббистом законопроекта 3335-1, которым предлагается «усовершенствовать» законодательную базу, а де-факто – максимально ослабить АРМА.

Для этого Янченко и ее соратники решили уменьшить сумму стоимости активов, которые могут передаваться АРМА 500 прожиточных минимумов, т.е. чуть более 1 миллиона гривен. Это очень сузит перечень для передачи в Агентство активов, потому что в эту категорию уже не будет попадать транспорт, часть недвижимости, корпоративных прав и т.д.

Также в законопроекте Янченко предлагает, чтобы суды рассматривали ходатайство следователя или прокурора о передаче активов в АРМА, сообщая об этом подозреваемого, обвиняемого или владельца имущества. Рассмотрение без уведомления проект не предусматривает. Эксперты Transparency International Ukraine отмечают, что «сообщение о возможной передаче имущества в управление АРМА может привести к отчуждению, уничтожению или изменений этого актива».

Интересно, что данный документ не обсуждался и не согласовывался с самим Агентством. Представители АРМА прямо заявляют, что если этот закон будет принят, то Агентство можно будет сразу распускать. 16 сентября ВР провалила голосование за проект Янченко и направила его назад в комитет на повторное первое чтение. Впрочем, нардеп от «Слуги народа» не оставляет надежд его таки продавить в парламенте.

Еще в 2019 году Галина Янченко начала писать критические по отношению к руководству АРМА материалы, например, в одном из блогов она встала на защиту иностранной фирмы, которую Агентство лишило незаконным образом приобретенной земли. И сделала из этой истории вывод, что АРМА отпугивает иностранных инвесторов.

Как рассказали изданию информированные источники в Верховной Раде, Галина Янченко не просто интересуется деятельностью АРМА, а давно хочет возглавить данную структуру.

«Если проблему нельзя решить, ее нужно возглавить. Именно этим руководствуется команда Янченко. Понятное дело, она действует не сама», - рассказал изданию один из нардепов.

Также, как рассказали осведомленные источники, к силовым и дискредитационным действиям могут иметь отношение структуры, связанные в Андреем Довбенко, прозванным «смотрящим за Минюстом». Он стал известен в 2019 году, когда тогдашний глава ОП Андрей Богдан угодил в громкий скандал, поехав в День независимости Украины на свадьбу Довбенко на элитный французский курорт Сен-Тропе. Кстати, женился Довбенко на нынешнем пресс-секретаре действующего главы АП Андрея Ермака Дарье Заривной.

Андрей Довбенко – фигура масштабная. Довбенко и связанные с ним компании фигурируют в уголовном производстве НАБУ/САП о взятках за решение вопросов исполнительного производства в Министерстве юстиции. Установлено, что на счета ООО «Юридическая фирма «Неоклеус и Довбенко» за 4 года (2015-2019) было перечислено «за решение вопросов» 286 миллионов гривен.

Почему Довбенко может быть так интересна история с АРМА? В СМИ писали, что Довбенко раньше был юристом «младоолигарха» времен Януковича Сергея Курченко, ранее работал в так называемом департаменте «Седова – Довбенко» группы ВЕТЭК. Там он якобы курировал приобретение сетей АЗС, проведение кредита компаний, "решал" проблемы энергетических и медиаактивов олигарха, Одесского нефтеперерабатывающего завода и просто личные дела Курченко. Тот в 2014 году сбежал в России, а огромное количество его активов в Украине арестовала АРМА. Уже почти 7 лет Курченко пытается вернуть их под свой контроль.

В комментарии изданию «Открытая Украина» политический эксперт Игорь Петренко отметил, что руководство АРМА из-за своего рода деятельности стала мишенью политического давления с разных сторон – в частности, от представителей власти, которые часто – небезвозмездно - подыгрывают теневому капиталу.

«Сами руководители АРМА ранее высказывали подозрения, что за запугиваниями, попытками дискредитации сотрудников Агентства и дезорганизации его работы стоят лица, чьи активы правоохранители арестовывают по уголовным производствах и передают в управление АРМА. И часто им помогают в Верховной Раде политики, а также различные юридические фирмы, чей профиль – выковыривать у государства «грязные» активы и возвращать их клиентам. Можно вспомнить, в частности, нардепа Галину Янченко, которая всячески продавливает законодательные нормы, которые позволят не только ослабить АРМА, но и впоследствии вывести арестованное имущество некоторых крупных игроков времен президентства Януковича», - считает политолог.

«Эти, и некоторые другие, персонажи неровно дышат к АРМА, стремясь получить рычаги контроля над Агентством. Однако эта структура должна быть вне политики. Поэтому желательно, чтобы Офис президента, а также глава МВД Арсен Аваков обратил внимание на происходящее. Свиные головы – это уже слишком, попахивает методами мафии, описанными в «Крестном отце», - подчеркнул Игорь Петренко.