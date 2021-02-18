Шановні платники податків!

Асоціація платників податків України, яка на сьогоднішній день об’єднує понад 3 тисячі підприємств з усіх регіонів України, уже понад 20 років невпинно працює над створенням сприятливих умов розвитку підприємництва, посиленням авторитету платників податків та максимальним залученням українського бізнесу до сумлінної сплати податків, висловлює Вам повагу та інформує про наступне.

З цієї метою ще у 2011 році Асоціацією було започатковано щорічний Всеукраїнський Рейтинг «Сумлінні платники податків».

Вшановуючи на державному рівні переможців Рейтингу, ми створюємо традицію шанобливого ставлення до кожного платника податків.

Завдання Рейтингу – посилення ролі та авторитету платника податків в житті країни, підвищення загальної культури сплати податків, утвердження серед людей духу підприємливості.

Отримуючи звання «Сумлінного платника податків», підприємство, окрім популяризації на власному прикладі чесного і прозорого ведення бізнесу, отримує суспільне визнання, вдячність держави за належне виконання своїх податкових зобов’язань і публічно закріплює свій статус надійного бізнес-партнера.

Фінальна церемонія нагородження переможців Рейтингу відбувається в урочистій святковій атмосфері на високому державному рівні.

Кожен переможець нагороджується дипломом та нагрудним знаком з жіночою постаттю – символом Всеукраїнського рейтингу Асоціації платників податків України, яка поєднує у собі образ України та образ Слави.

ВГО «Асоціація платників податків України» інформує Вас, що 16 лютого цього року Рішенням Правління ВГО АППУ за № 9/2 було затверджено Положення «Про Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків», Критерії оцінювання номінантів та форми Заявки на участь у Рейтингу.

Конкурс традиційно проводитиметься у два тури:

- I тур Рейтингу на Обласному (регіональному) рівні у період: з 17 лютого по 10 червня 2021 року включно - прийняття заявок в регіонах;

- II тур Рейтингу на Всеукраїнському рівні у термін: до 30 червня 2021 року включно - визначення переможців 1-го туру Рейтингу та до 09 липня 2021 року подання номінантів на ІІ-й тур до Генеральної дирекції ВГО АППУ.

Визначення переможців Рейтингу на Всеукраїнському рівні Вищою рейтинговою комісією відбудеться до 30 вересня 2021 року.

Нагородження переможців Всеукраїнського Рейтингу «Сумлінні платники податків - 2020» відбудеться в IV кварталі 2021 року.

Умови участі в Рейтингу:

- Відсутність податкового боргу станом на 01 січня поточного року.

- Відсутність заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01 січня поточного року.

- Наявність статусу юридичної особи, платника податку на прибуток підприємств. Для платників податків у аграрній галузі можлива наявність статусу платника єдиного податку 4 групи.

- Відсутність порушень податкового законодавства, доведених у судовому порядку протягом звітного року.

Критерії відбору:

1) Співвідношення суми податку на прибуток до отриманих доходів;

2) Повнота та своєчасність сплати податків та зборів;

3) Податкова дисципліна;

4) Середня заробітна плата по підприємству;

5) Кількість робочих місць на підприємстві;

6) Благодійність;

7) Соціальний пакет роботодавця;

8) За членство в Асоціації платників податків України номінанту надаються додаткові 5 балів.

Номінації:

1. Сумлінний платник податків у аграрній галузі:

1.1. Сумлінний платник податків у аграрній галузі - тваринництво;

1.2. Сумлінний платник податків у аграрній галузі - рослинництво;

1.3. Сумлінний платник податків у аграрній галузі - лісництво та звірохозяйство;

2. Сумлінний платник податків у галузі промисловості:

2.1. Сумлінний платник податків у галузі добувної промисловості і розроблення кар’єрів;

2.2. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості:

2.2.1. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - виробництво харчових продуктів;

2.2.2. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - виробництво напоїв:

- Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв;

- Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - виробництво виноградних вин;

- Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - виробництво пива;

2.2.3. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

2.2.4. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - виробництво паперу та паперових виробів;

2.2.5. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;

2.2.6. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції;

2.2.7. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - металургійне виробництво;

2.2.8. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - виробництво електричного устатковання;

2.2.9. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.;

2.2.10. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;

2.2.11. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - виробництво інших транспортних засобів;

2.2.12. Сумлінний платник податків у галузі переробної промисловості - виробництво меблів;

2.3. Сумлінний платник податків у галузі інших видів промисловості.

3. Сумлінний платник податків у галузі будівництва:

3.1. Сумлінний платник податків у галузі будівництва - житлове будівництво;

3.2. Сумлінний платник податків у галузі будівництва - дорожнє будівництво;

3.3. Сумлінний платник податків у галузі будівництва - промислове будівництво;

4. Сумлінний платник податків у сфері торгівлі:

4.1. Сумлінний платник податків у сфері торгівлі - оптова торгівля;

4.2. Сумлінний платник податків у сфері торгівлі - роздрібна торгівля.

5. Сумлінний платник податків у сфері транспорту та зв’язку.

6. Сумлінний платник податків у сфері інформації та телекомунікації.

7. Сумлінний платник податків у сфері фінансів:

7.1. Сумлінний платник податків у сфері фінансів - банківська сфера;

7.2. Сумлінний платник податків у сфері фінансів - страхова сфера.

8. Сумлінний платник податків у сфері права, консалтингу, наукової та технічної діяльності.

9. Сумлінний платник податків у сфері медицини.

10. Сумлінний платник податків у галузі фармацевтика.

11. Сумлінний платник податків у галузі культури.

12. Сумлінний платник податків у сфері послуг.

У кожній номінації можуть приймати участь підприємства трьох категорій - великі, середні, малі.

З питань подання Заявки на участь у Рейтингу на Обласному (регіональному) рівні необхідно звертатися до Територіальних відділень Асоціації платників податків України в областях та місті Києві, за місцем реєстрації платника податків. Контакти всіх Територіальних відділень Асоціації розміщенні на офіційному сайті за посиланням: https://appu.org.ua/join/#map.

За бажанням номінанта, Заявки на участь у Рейтингу на Всеукраїнському рівні можуть подаватися напряму до Генеральної дирекції Асоціації платників податків України.

Координатор Рейтингу: Кашпур Леся – Начальник управління методології та роз’яснення податкового законодавства тел. (067) 266-14-85, (044) 390-08-83, e-mail: info-appu@ukr.net.

Шановні платники податків, вся необхідна інформація про Рейтинг та необхідні оновлені документи для участі розміщені на офіційному сайті Асоціації за посиланням: https://appu.org.ua/rating/.