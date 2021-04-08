В последние дни все чаще говорят, что нынешний заместитель прокурора Харьковщины Станислав Муратов пойдет на повышение и станет главным прокурором области

Как пишет Политрада, перспектива скорого карьерного повышения Муратов заставляет повнимательнее присмотреться к его благосостоянию, чтобы лишний раз убедиться, не располагает ли Станислав Семенович, всю свою взрослую жизнь протрудившийся в органах прокуратуры и проживший на достаточно скромную прокурорскую зарплату, склонностью к коррупционной деятельности. Ведь далеко не редкость, когда профессиональные госслужащие в украинских реалиях оказываются собственниками движимого и недвижимого имущества, несопоставимого с их официальными доходами.

Если не слишком внимательно посмотреть на последние декларации 39-летнего господина Муратова, то он оказывается как-то подозрительно и даже немного неприлично беден. Ведь лично у него практически ничего нет. Относительно скромная квартира в Харькове, площадью почти 76 кв. м, которой он владеет совместно с матерью, да земельный участок в 800 кв.м. Участок, конечно, не очень маленький, но всего один. А больше ни машины, ни квартиры, ни золота или дорогих часов. Зарплата всего 400 тыс. гривен в год да бонусы от Приватбанка в размере 158 грн. Вот и весь доход зампрокурора области. Есть правда некоторые сбережения. Дома наличностью хранится 24 тыс. долларов, что к слову в 1,5 раза больше его годовой зарплаты, а в банках накоплено чуть меньше 2 тыс. грн.

В общем, по декларации Муратов – скромный труженик, копящий понемногу под матрасом на старость. Но это, только если не считать его на удивление очень богатых и успешных родственников. В частности тещи-пенсионерки Татьяны Ильиничны. Ведь ее состоянию позавидовал бы любой бизнесмен средних лет.

Татьяна Ильинична получила за отчетный 2019 год 14 тыс. гривен пенсии и более 500 тыс. грн. дохода от предпринимательской деятельности и еще 11 тыс. от сдачи имущества в аренду. А имущества у тещи Муратова более чем достаточно. Одних земельных участков у Татьяны Ильиничны четыре: в Харькове площадью 822 кв.м., в смт Хорошеве Харьковской области площадью 1500 кв.м., в городе Кобеляки Полтавской области площадью 935 кв.м., в селе Бутенки Полтавской области площадью 37 800 кв.м.

А еще у тещи прокурора много разной недвижимости: дом в Кобеляках площадью 67,77 кв.м., дом в Харькове 225,8 кв.м., квартира в Харькове 18,5 кв.м., гараж в Харькове 53,4 кв.м, три нежилых помещения там же площадью 32 кв.м., 53,9 кв.м. и 54,9 кв.м.

Не обделена теща Муратова и автотранспортом. На нее записаны сразу три авто: BMW X6 2012 года выпуска, CHRYSLER 2006 года выпуска и Toyota Camry 2017 года выпуска.

Кроме того, Татьяна Ильинична владеет половиной акций компании "АЛЗИ", которая специализируется на розничной торговле.

Что касается жены Муратова Светланы, то она, хоть и работает заместителем главы Киевского районного суда Харькова, также не очень богата, но заметно богаче своего мужа. В ее собственности числится два земельных участка 822 кв.м. и 736 кв.м. и 39 тыс. долларов сбережений наличкой.

Правда, не так давно Татьяна Ильинична, судя по всему, покинула этот мир, оставив все свое немалое состояние дочери. И в настоящее время Светлана Муратова как раз оформляет свое большое наследство, в которое помимо земли, домов, машин и корпоративных прав, входит и более 6 млн. гривен сбережений.

Так что за благосостояние семьи Муратова в ближайшие годы волноваться точно не нужно, а вот в том, что касается его склонности к коррупции, тут есть повод для беспокойства. Ведь большинство чудесно осознают, что покойная теща-пенсионерка вряд ли являлась бизнес-гением, обеспечившим обеспеченную старость и себе и своим детям. Впрочем, если Муратова назначат прокурором Харьковской области, благосостояние его семьи обязательно только вырастет и скрыть этот факт ему уже будет очень сложно.

Примечательно, что, по информации СМИ, в главные прокуроры области Муратова усиленно продвигает Вадим Слюсарев – влиятельный в Харькове человек, но всячески избегающий публичности. Сегодня он крупный бизнесмен, а во времена Януковича он занимал высокие должности в Государственной пограничной службе, где дослужился до генерал-майора. Поговаривают, что его бизнес был построен благодаря контрабанде, ведь многие КПП в Харьковской области до сих пор остаются под его контролем. Слюсарева, также называли "теневым куратором" штаба "Слуги народа" на последних выборах в Харькове и связывают с его именем многих харьковских депутатов-мажоритарщиков. Не трудно догадаться, для чего Слюсареву понадобился во главе областной прокуратуры такой человек как Муратов. Ведь получив полное прикрытие в прокуратуре, можно будет развернуть бурную и выгодную деятельность.