Местных жителей призвали не паниковать, когда они услышат вой электросирен по всей Одессе.
Как сообщает Politeka.net предупреждение появилось на
Так, в среду сирены сработают в городе в интервале между 14.00 и 14.30. Громкоговорители будут включать поочередно в каждом районе города, при этом звуковой сигнал будет прерывистым.
Такие мероприятия проводят примерно раз в квартал для комплексной проверки автоматизированной системы централизованного оповещения.
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О запуске электросирен всегда предупреждают заранее с целью предотвращения возможных недоразумений среди местного населения.
В связи с воем сирен одесситов просят не паниковать и сохранять спокойствие.
Напомним, что жителям Одессы сделали предупреждение и попросили не паниковать
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