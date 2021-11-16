Местных жителей призвали не паниковать, когда они услышат вой электросирен по всей Одессе.

Как сообщает Politeka.net предупреждение появилось на сайте городского совета.

Так, в среду сирены сработают в городе в интервале между 14.00 и 14.30. Громкоговорители будут включать поочередно в каждом районе города, при этом звуковой сигнал будет прерывистым.

Такие мероприятия проводят примерно раз в квартал для комплексной проверки автоматизированной системы централизованного оповещения.

О запуске электросирен всегда предупреждают заранее с целью предотвращения возможных недоразумений среди местного населения.

В связи с воем сирен одесситов просят не паниковать и сохранять спокойствие.

Напомним, что жителям Одессы сделали предупреждение и попросили не паниковать

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