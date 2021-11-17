В Одесской области 53-летнюю воспитательницу уличили в избиении детей, за дело взялась полиция.
Как сообщили в пресс-службе регионального
Однако через время трое подопечных стали регулярно сбегать из дома, а в последний раз не захотели даже возвращаться.
Полицейским, которые занимались поисками подростков, удалось разузнать, что названная мать вместе с 20-летним парнем, который до совершеннолетия также был под ее опекой, били меньших детей в целях "воспитания".
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В отношении молодого человека и воспитательницы копы составили админпротоколы за домашнее насилие.
Кроме того, женщину ждет штраф за несоблюдение родительских обязанностей. Сейчас с семьей продолжают работать специалисты.
Меньших детей забрали в реабилитационный центр, а старших оставили дома.
Напомним, что в детсаду Одессы сообщили, что ждет воспитательницу, которая побила ребенка
Как сообщала Politeka, безжалостное "воспитание" одесситами 1,5-летнего ребенка попало на видео
Кроме того Politeka писала, что одесситы отбили девочку у горе-отца, видео