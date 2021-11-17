Женщина била детей не одна, ей помогал молодой парень

В Одесской области 53-летнюю воспитательницу уличили в избиении детей, за дело взялась полиция.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУНП , женщина взяла на воспитание в созданный ею детский дом семейного типа мальчиков от 11-ти до 15-ти лет.

Однако через время трое подопечных стали регулярно сбегать из дома, а в последний раз не захотели даже возвращаться.

Полицейским, которые занимались поисками подростков, удалось разузнать, что названная мать вместе с 20-летним парнем, который до совершеннолетия также был под ее опекой, били меньших детей в целях "воспитания".

В отношении молодого человека и воспитательницы копы составили админпротоколы за домашнее насилие.

Кроме того, женщину ждет штраф за несоблюдение родительских обязанностей. Сейчас с семьей продолжают работать специалисты.

Меньших детей забрали в реабилитационный центр, а старших оставили дома.

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